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Фора «Персеполиса» с «Аль-Насром», угловые «Атлетико» и голы «Шахтера»

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Сегодня в регулярной рубрике «Сnавка дня» от Раздела «Ставки» на Sports.ru – вечер Лиги чемпионов. Мы уже разобрали матчи «Манчестер Сити» и «Барселоны», группу F и даже азиатскую Лигу чемпионов, поэтому пройдемся по оставшимся играм вечера.

Фора «Персеполиса» против Роналду

Криштиану раззабивался в этом сезоне – семь голов за «Аль-Наср» в этом сезоне, на очереди матч в азиатской Лиге чемпионов с «Перспеполисом». Сразу к трендам – «Персеполис» побеждает с форой (+1,5) в 48 матчах подряд. Сорока восьми! Тренд не умрет за 1.58.

Корнеры «Атлетико»

«Лацио» принимает «Атлетико», обе команды штормит, обе должны сегодня забить, но есть и интересный тренд на угловые. Тотал больше 8,5 угловых сыграл в пяти гостевых играх «Атлетико» подряд. На продолжение сегодня – 1.71.

«Шахтер» должен забить

«Шахта» принимает «Порту» и дома – просто прекрасна. «Шахтер» забивает в 33 матчах подряд и дома в 20 из 21 последних игр, а кэф на продолжение 1.54.

В группе F Лиги чемпионов сходу топ-матчи. Разбираем «Милан» – «Ньюкасл» и «ПСЖ» – «Боруссия Д»

«Ман Сити» и «Барселона» – уверенные фавориты матчей в ЛЧ, однако, в смолл-маркетах есть много интересных линий

Раздел «Ставки» на Sports.ru

Фото: Gettyimages.ru/Francois Nel / Staff; Mutsu Kawamori/AFLO/Global Look Press

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