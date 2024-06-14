Шотландия ни разу не проигрывала на Евро с разницей в 3+ гола. Крупнейшее поражение – от Хорватии со счетом 1:3 на Евро-2020
Германия и Шотландия встретятся в матче открытия Евро-2024.
Шотландия ни разу не проигрывала на Евро с разницей в 3+ гола. Крупнейшее поражение – от Хорватии со счетом 1:3 на Евро-2020. При этом немецкая сборная только три раза побеждала в матчах чемпионатов Европы с разницей минимум в 3 гола:
- 1972-й – СССР (3:0);
- 1996-й – Россия (3:0);
- 2016-й – Словакия (3:0).
На победу Шотландии с форой (+2.5) предлагается коэффициент 1.40.
Матч пройдет 14 мая и начнется в 22:00 мск.
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