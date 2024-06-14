Германия и Шотландия встретятся в матче открытия Евро-2024.

Шотландия ни разу не проигрывала на Евро с разницей в 3+ гола. Крупнейшее поражение – от Хорватии со счетом 1:3 на Евро-2020. При этом немецкая сборная только три раза побеждала в матчах чемпионатов Европы с разницей минимум в 3 гола:

1972-й – СССР (3:0);

1996-й – Россия (3:0);

2016-й – Словакия (3:0).

На победу Шотландии с форой (+2.5) предлагается коэффициент 1.40.

Матч пройдет 14 мая и начнется в 22:00 мск.

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