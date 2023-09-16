В группе F Лиги чемпионов сходу топ-матчи. Разбираем «Милан» – «Ньюкасл» и «ПСЖ» – «Боруссия Д»

Группа F Лиги чемпионов будоражила еще во время жеребьевки. «ПСЖ», «Ньюкасл», «Милан» и «Боруссия Дортмунд» – каждый может обыграть каждого, на выход из группы претендуют сразу четыре команды и прочее. Фаворитом определили парижан – 2.10 (2.00 во время открытия линии), дальше расположился «Касл» – 3.50 (без изменений), «Милан» и «Боруссия» – обе по 7.00.

Все четыре клуба неважно стартовали в чемпионатах, но если «Милан» словил оплеуху от «Интера» только в последнем туре и расположился на третьей строчке, то «ПСЖ» перестроечного периода идет пятым, в соло Мбаппе не тянет, «Касл» на 12 строчке АПЛ, а «Боруссия» в очередной раз продала лидеров и лишь седьмая в Бундеслиге.

Раздел «Ставки» на Sports.ru предлагает посмотреть на коэффициенты и линии на первые матчи в группе F.

Угловые, желтые карточки и первый тайм «Милана» и «Ньюкасла»

Как такого фаворита в матче на «Сан-Сиро» нет – хозяева котируются за 2.77, гости – 2.68, а на ничью – 3.56. Сложно предсказать, кто победит, «Милан» кажется солиднее, однако на гол «Ньюкасла» зарядили миллион рублей! Мы же сходим в тренды, чтобы:

• поймать серию из шести матчей подряд, в которых «Милан» подает меньше 4,5 угловых за матч с кэфом 2.00;

• семь домашних игр подряд, в которых «Милан» получает меньше 2,5 желтых карточек – сегодня за 1.54;

• и то, что хозяева забивают дома в первом тайме в шести из семи последних встреч, а «Касл» пропускает в первые 45 минут в 10 из 11 последних матчей. Сегодня гол «Милана» в первом тайме идет за 2.09.

Неуступчивая «Боруссия» и фолы «ПСЖ»

Тут парижане котируются сильно выше немцев, на победу «ПСЖ» – 1.83, ничью – 4.50, «Дортмунд» – 4.41. Но вот только тренды шепчут, что «Боруссия» моет собраться: команда не проигрывает на выезде в шести играх подряд, и в 13 в общем. На то, что гости не проиграют – 2.15.

А «ПСЖ» в Лиге чемпионов – очень за дисциплину. В семи из восьми последних игр – меньше 11,5 фолов, сегодня – 1.75.

Бонусом зацепим угловые – в шести из семи последних выездов «Дортмунда» сыграл тотал больше 8,5 корнеров. Сегодня коэффициент – 1.60.

Фото: Maurizio Borsari, IMAGO/Michael Weber IMAGEPOWER/Global Look Press