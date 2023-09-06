BetBoom представил нового амбассадора: им стал игрок МБА Виктор Павленко

Букмекерская компания BetBoom представила нового амбассадора! Виктор Павленко — бывший игрок профессионального баскетбольного клуба МБА и блогер, активно развивающий свой YouTube-канал.

“Виктор стал прекрасным дополнением нашей компании, он не просто рассказывает о баскетболе, а делает это с точки зрения профессионального игрока. В прошлом году среди наших спонсорских активов появился яркий баскетбольный клуб МБА, который в дальнейшем смог показать высокие результаты. Логичным развитием нашего партнерства стало амбассадорство одного из наиболее заметных в мире медиа игроков МБА. Виктор — это идеальный амбассадор для нас, чтобы донести до фанатов баскетбола наши ценности”, — Галина Павлюкова — руководитель группы по Influence маркетингу BetBoom.

Сегодня BetBoom и Павленко начинают совместную работу над проектами, включая специальные мероприятия и акции. Также Виктор будет давать прогнозы на баскетбольные матчи и делиться своим мнением о новостях баскетбола.

«BetBoom, как и я, не пытается охватить все и сразу. Внимание к деталям, поддержка и открытость к креативным идеям приближают к цели. А цель у нас одна — сделать баскетбол ярким, интересным и зрелищным”, — поделился Виктор Павленко.