Букмекеры: Жабер – фаворит финала «Уимблдона» против Вондроушовой

Тунисская теннисистка Онс Жабер победила в полуфинале «Уимблдона» Арину Соболенко – 6:7, 6:4, 6:3.

Жабер вышла в финал, где сыграет с чешской спортсменкой Маркетой Вондроушовой, которая оказалась сильнее Элины Свитолиной (6:3, 6:3). Она второй год подряд сыграет в финальном матче «Уимблдона» – уступила Елене Рыбакиной в 2022 году.

Жабер – фаворит решающего матча, коэффициент на завоевание титула – 1.55. Итоговый успех Вондроушовой оценивается коэффициентом 2.45.

Финал женского «Уимблдона» состоится 16 июля.

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