Коэффициент на переход Мбаппе в «Ливерпуль» рухнул в 3 раза

Теги ПСЖ Манчестер Юнайтед Ливерпуль Реал Мадрид трансферы Ставки на спорт Килиан Мбаппе Ставки на футбол Ставки

Букмекеры отреагировали на последние новости о предложении в 200 миллионов от «Ливерпуля» резким снижением котировок на переход Мбаппе. В июне команда Клоппа не входила даже в пятерку фаворитов в борьбе, а коэффициент находился в районе 34.00. Сегодня британский Betfair снизил его до 10.00, хотя у дригих контор он в районе 40.00.

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи заявил, что Килиан не покинет клуб бесплатно: форвард либо продлит контракт, либо его продадут этим летом.

«Реал» остается основным претендентом на Мбаппе. На переезд француза в Мадрид букмекеры дают коэффициенты от 1.57 до 2.00.

В тройку основных фаворитов на подписание Килиана также входит «Манчестер Юнайтед» с коэффициентами от 12.00 до 19.00.

Раздел «Ставки» на Sports.ru    

 

 

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13 комментариев

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Under
Ответ Moscwow
Это было смешно. Лучший игрок нового поколения в 24 года пойдет играть в Лигу Европы
примерно так же смешно, как в чемпе Франции до сих пор играть
+14
-3
+11
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xDe xDe
Мда. Буки просто тонны нефти заработают с азартных лудоманов, на фоне этого цирка с понями и Мбаппе в главной роли.
+8
-1
+7
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Gadzhiev JR
Зачем Ливерпулю Мбаппе, если есть монстр Нуньез
+6
-3
+3
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Moscwow
Это было смешно. Лучший игрок нового поколения в 24 года пойдет играть в Лигу Европы
+9
-7
+2
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Yury Sin
Ливерпуль заплатит 200 миллионов? Я бы не поверил даже, если бы это мешок Сити давал столько. А уж в случае с Ливерпулем и подавно. Эти ребята никогда не швырялись деньгами направо и налево.
+1
0
+1
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Under
Ответ Moscwow
Примерно, но наверняка статка в ЛЧ ему важнее, чем позориться во второсортном турнире
наверняка, а бабки наверняка важнее статки в ЛЧ
+2
-1
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Steppenwolf
Ливерпуль , прям, 200 заплатит и что все восприняли это за чистую монету ?
0
0
0
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Moscwow
Ответ Under
примерно так же смешно, как в чемпе Франции до сих пор играть
Примерно, но наверняка статка в ЛЧ ему важнее, чем позориться во второсортном турнире
+2
-2
0
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Emir Bekbolotov
Ответ Moscwow
Это было смешно. Лучший игрок нового поколения в 24 года пойдет играть в Лигу Европы
Лига Европы это лишь на сезон, нужно смотреть на перспективу. Игра в лучшей лиге мира и борьба за трофеи
+1
-1
0
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Moscwow
Ответ Under
наверняка, а бабки наверняка важнее статки в ЛЧ
Но Ливерпуль никогда не даст сколько дает ПСГ
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Чёрный тюльпан
Ответ Under
наверняка, а бабки наверняка важнее статки в ЛЧ
Вот только у Ливерпуля денег на него нет, причём речь даже не о трансфере, а о личных условиях (бонусы за переход, комиссия маме и папе, зарплата по личному контракту, всякие бонусы за лояльность и т.п.). В АПЛ его могут позволить разве что Сити да Ньюкасл, но ни те, ни другие не захотят рушить микроклимат в команде из-за подписания одного жадного до денег павлина.
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