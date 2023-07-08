Коэффициент на переход Мбаппе в «Ливерпуль» рухнул в 3 раза

Букмекеры отреагировали на последние новости о предложении в 200 миллионов от «Ливерпуля» резким снижением котировок на переход Мбаппе. В июне команда Клоппа не входила даже в пятерку фаворитов в борьбе, а коэффициент находился в районе 34.00. Сегодня британский Betfair снизил его до 10.00, хотя у дригих контор он в районе 40.00.

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи заявил, что Килиан не покинет клуб бесплатно: форвард либо продлит контракт, либо его продадут этим летом.

«Реал» остается основным претендентом на Мбаппе. На переезд француза в Мадрид букмекеры дают коэффициенты от 1.57 до 2.00.

В тройку основных фаворитов на подписание Килиана также входит «Манчестер Юнайтед» с коэффициентами от 12.00 до 19.00.

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