Мбаппе – лучший форвард по версии ESPN. Винисиус выше Месси, Рэшфорд – 6-й, Неймар – 10-й
Килиан Мбаппе назван ESPN лучшим форвардом мира.
Футболист «ПСЖ» возглавил рейтинг сильнейших игроков, исполняющих в атаке не только роль наконечника, но и уходящих на фланг, действующих из глубины.
Десятка лучших выглядит так:
1. Килиан Мбаппе, «ПСЖ»;
2. Винисиус Жуниор, «Реал Мадрид»;
3. Лионель Месси, «Интер Майами»;
4. Мохамед Салах, «Ливерпуль»;
5. Антуан Гризманн, «Атлетико»;
6. Маркус Рэшфорд, «Манчестер Юнайтед»;
7. Рафаэл Леау, «Милан»;
8. Лаутаро Мартинес, «Интер»;
9. Кристофер Нкунку, «Челси»;
10. Неймар, «ПСЖ».
Месси даже в 60 лет будет на 3 головы выше самого праймового Винисиуса в любых рейтингах.
https://m.sports.ru/football/1115272852-artur-messi-isklyuchitelnyj-igrok-vozmozhno-luchshij-v-istorii-ili-odi.html?comment_id=4849586%C2%A6news%C2%A61115272852