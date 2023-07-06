Мбаппе – лучший форвард по версии ESPN. Винисиус выше Месси, Рэшфорд – 6-й, Неймар – 10-й

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Килиан Мбаппе назван ESPN лучшим форвардом мира.

Футболист «ПСЖ» возглавил рейтинг сильнейших игроков, исполняющих в атаке не только роль наконечника, но и уходящих на фланг, действующих из глубины.

Десятка лучших выглядит так:

1. Килиан Мбаппе, «ПСЖ»;

2. Винисиус Жуниор, «Реал Мадрид»;

3. Лионель Месси, «Интер Майами»;

4. Мохамед Салах, «Ливерпуль»;

5. Антуан Гризманн, «Атлетико»;

6. Маркус Рэшфорд, «Манчестер Юнайтед»;

7. Рафаэл Леау, «Милан»;

8. Лаутаро Мартинес, «Интер»;

9. Кристофер Нкунку, «Челси»;

10. Неймар, «ПСЖ».

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31 комментарий

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Криштиану Роналду
Вингеров с форвардами перемешали, американской конторе ESPN пора завязывать там с марихуаной.
+18
-2
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Кан и Баллак сидят в баре
А можно мне недалекому такому объяснить,как Месси,Гризман,Леау и Неймар стали форвардами в этом сезоне?)
+10
-2
+8
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Red_Marlboro_
Гризманн и Месси ниже Винисиуса,не рейтинг,а посмешище от ESPN
+9
-3
+6
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Oleg
Ответ Верховный Лорд
А Холанд вратарь, получается?
Он в рейтинге страйкеров на первом месте по версии еспн.
+4
0
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Uragan Boy
а золотой мяч получит Месси!
+4
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Верховный Лорд
А Холанд вратарь, получается?
+4
-2
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Stewart D.
ох уж этот форвард нкунку))
+2
0
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wjvxpb5q6f
Пффф, чистейшая бредятина.

Месси даже в 60 лет будет на 3 головы выше самого праймового Винисиуса в любых рейтингах.
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Кан и Баллак сидят в баре
Ответ OldRedWhite
ESPN - Америка … Они навязывают всем свой миропорядок )))
вспомнилась знаменитая фраза/баннер фанатов американцам -"Футбол- это вам не соккер")
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Кан и Баллак сидят в баре
Ответ Velirpa
хз, Кан и Баллак сидят в баре, тоже ничего не понимают)
один стопку обороняет- второй на нее нападает)
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bevooch
Ответ Oleg
Он в рейтинге страйкеров. У меня вопрос, спортсрушные эксперты где нибудь информацию, кроме спортса, черпают? Есть же твиттер к примеру, где все эти рейтинги еще вчера опубликовали.
Туда Маск вход платным сделал и сказал не пущать
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Кан и Баллак сидят в баре
Ответ Velirpa
)) Кан и Баллак в баре - объяснение всему непонятному.
Всегда обращайтесь за разъяснениями)
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S H A R K
Ответ Алексей Власов
Почему месси поставили так высоко? За 5 пенальти в 7 матчах? Или за то что стал худшим игроком плей офф ЛЧ ?
Бомбит? Месси должен был минимум на 2-ом, на счастье горе хейтерам блщика поставили на 2-ое место, даже непонятно за какие заслуги
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Фруктовый роналду
Ответ Обычный_Болельщик
Холланд?
В холодильнике лежит очень вкусный мне нравиться
0
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Velirpa
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
один стопку обороняет- второй на нее нападает)
)) Кан и Баллак в баре - объяснение всему непонятному.
0
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Гамарджоба Генацвале
АF007 чего-то нету на этой ветке, а так хотелось спросить у него,чего там с престижными американскими спортивными рейтингами, а?)

https://m.sports.ru/football/1115272852-artur-messi-isklyuchitelnyj-igrok-vozmozhno-luchshij-v-istorii-ili-odi.html?comment_id=4849586%C2%A6news%C2%A61115272852
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Обычный_Болельщик
Холланд?
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