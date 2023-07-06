Мбаппе – лучший форвард по версии ESPN. Винисиус выше Месси, Рэшфорд – 6-й, Неймар – 10-й

Килиан Мбаппе назван ESPN лучшим форвардом мира.

Футболист «ПСЖ» возглавил рейтинг сильнейших игроков, исполняющих в атаке не только роль наконечника, но и уходящих на фланг, действующих из глубины.

Десятка лучших выглядит так:

1. , «ПСЖ»;

2. , « »;

3. , «Интер Майами»;

4. Мохамед Салах, « »;

5. Антуан Гризманн, «Атлетико»;

6. Маркус Рэшфорд, «Манчестер Юнайтед»;

7. Рафаэл Леау, «Милан»;

8. Лаутаро Мартинес, «Интер»;

9. Кристофер Нкунку, «Челси»;

10. Неймар, «ПСЖ».