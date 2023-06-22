Три варианта, где Мбаппе окажется этим летом. Спойлер: все идет к тому, что останется в «ПСЖ»

Что думают букмекеры о его уходе прямо сейчас.

«Наличие Килиана в Лиге 1 – это привилегия. Может случиться так, что он уйдет. Я не знаю, когда. Мбаппе всегда в новостях, в сборной из-за этого нет ни раздражения, ни зависти. Даже когда новостей нет, всегда говорят о нем, это нормально».

С этих слов Дидье Дешам начал воскресную пресс-конференцию сборной Франции по футболу. Трехцветные потихоньку смирились с тем. что мастер над монетой из «ПСЖ» и ставленник президента Макрона уже не только больше чем столичный клуб, но и больше чем сборная.

Лето-2023, как и в 2022 году началось с того, что Мбаппе полностью закрыл собой всю потребность общества в трансферных сагах: Джуд Беллингем тихонько укатил в Мадрид, а других молодых суперзвезд этим летом на рынке просто нет.

Мбаппе, его окружение, агент и прочие аналитики типа говорящих Ротенов, убеждают, что до следующего лета футбольного аналога леброновского «Решения» не случится. И с каждым днем это становится все больше похоже на правду, ведь даже Canal+ планирует снять документальный фильм о том, куда же в итоге поедет Килиан. Но зная, что Мбаппе крайне импульсивный и непоследовательный персонаж, все может произойтибуквально за один день. Поэтому вариантов с продолжением карьеры сразу три, причем реальных.

Останется в «ПСЖ»

После вспышки в конце сезона и истории с открытым письмом владельцам команды, где игрок подчеркнул, что точно не собирается использовать опцию продления на сезон-2024/25, казалось, что трансфер точно произойдет в этом сезоне. В клубе разозлились – в том числе из-за того, что о содержании письма сначала узнали журналисты.

Вариант был один – уход в «Реал». Там тоже сквозила злость прошлого межсезонья, когда Мбаппе практически уехал жить в Мадрид, но не получилось: сотни миллионов евро сделали свое дело, а президент Макрон лично убеждал парижский самородок остаться в команде. Как итог, прошел год, форвард в составе, стал лучшим в истории по голам за команду (и это в 24 года), отгрузил три мяча в финале ЧМ в Катаре, но безвольный вылет из ЛЧ и Кубка Франции как-то отодвинули разговоры о величии на задний план. Как и требл Холанда.

В Париже все было против молодого таланта изначально. Поначалу Килиана душила тень Кавани, не дающего бить пенальти, потом всплыл фактор Неймара, после приехал Месси и стал отвлекать внимание медиа и болельщиков на себя. Килиан выжил из состава Кавани, Месси тоже не выдержал давления, а Неймар, кажется, так и рвется обратно в «Барсу». Все ради капризного, но талантливого наследника Анри, который впитал в себя и прочие запрещенные вещества – эго Кантона, непоследовательность Анелька и эксцентричность Сиссе.

Теперь «ПСЖ» уходит в перестройку, вектор меняется, как тренеры, которые не могут удержать этот парижский штурвал, но главная звезда все еще на борту. Вот только опять же вопрос: надолго ли?

Мбаппе забьет первый гол в сезоне-2023/24 в составе «ПСЖ» – 1.65

Перейдет в «Реал»

Уход в «Реал» выглядит самым очевидным вариантом. Там играл кумир, который и сам не прочь повертеть руководством и тренерами на своих кубиках пресса, там есть надежда на пресловутое «наследие», молодой френчкор из Тчуамени, Камавинга и Ферлана Менди. Даже из забивного, но бедового Карима Бензема слепили обладателя Золотого мяча.

Перес ради Килиана готов отступить от мантры «в «Реал» дважды не зовут». Поживем – увидим, там и Зидана вернуть хотят снова, правда в роли кого-то из управленцев, а не тренера. Папа Карло пока справляется.

Мбаппе забьет первый гол в сезоне-2023/24 в составе «Реала» – 2.10

Перейдет в «МЮ»

Еще одним пунктом назначения выступает и «Манчестер Юнайтед», руководство которых разводит катарцев на доллары. Только вот Глейзеры затягивают процесс продажи, и если чудо произойдет и придет новая власть, то трансферный рынок уже будет закрыт, а АПЛ стартует (по информации The Times, одобрение сделки и продажа клуба может занять от 6 до 8 недель). Да и источники в обоих клубах уже заявили, что сам Мбаппе против перехода в «Юнайтед» (The Athletic).

Вероятно, сказывается то, что в семье Килиана болеют за «Ливерпуль» – слухи о мерсисайдском клубе тянулись весь прошлый сезон, он сам улыбался, отвечая на вопрос о переходе к «красным». Но «Ливерпуль» точно не готов столько тратить – да и с характером Мбаппе, кажется, ему будет сложно ужиться с Клоппом. И далеко не факт, что руководство клуба выбрало бы сторону игрока, а не тренера.

Мбаппе забьет первый гол в сезоне-2023/24 в составе «МЮ» – 9.00

В любом случае, лето долгое, а Килиан не терпит соперников как на футбольном поле (даже если это одноклубники), так и в медиаполе. Пока ничего не гремит, стоит заполнить собой все медиапространство и просто наблюдать за реакцией.

С высоты в 300 метров смотреть на происходящее даже немного забавно, правда, Килиан?

Фото: globallookpress.com/IMAGO/ULMER, Daisuke Nakashima/AFLO, Aurelien Morissard