Unibet – партнер «Лидса» на будущий сезон

Платформа для ставок на спорт и онлайн-казино Unibet стала официальным партнером английского клуба «Лидс Юнайтед». Сделка заключена на сезон-2023/24.

Логотип компании будет расположен на тренировочных комплектах формы мужской и женской команд, а еще – на одежде тренерского штаба мужской команды.

Ранее титульным спонсором «Лидса» также был букмекер – 32Red.

«Лидс» в минувшем сезоне вылетел из АПЛ в Чемпионшип. Сезон в Чемпионшипе стартует 4 августа. Первым соперником «Лидса» станет «Кардифф Сити».

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