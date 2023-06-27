Украина U-21 в двух шагах от победы на молодежном Евро. Хотя перед началом ее считали аутсайдером
На молодежном Евро U-21 остались полуфиналы и финал. Есть два явных фаворита, которых ждут в решающем матче – это Испания и Англия. И есть две сборные, которые изо всех сил постараются помешать им в полуфиналах – Украина и Израиль.
Мы уже рассказывали, как стремительно падал коэффициент на возможное чемпионство главного аутсайдера турнира – сборной Грузии. Примерно та же история и с Украиной.
В предстартовом материале мы разбирали шансы всех команд. Если Грузия была последней, то Израиль, Норвегия, Румыния и Украина – в пуле предпоследних команд. Тогда на победу Украины был коэффициент 50.00.
А вот как он менялся по ходу турнира.
67.00 – перед самым началом турнира
Украине предстояло играть в группе против Хорватии, Румынии и Испании. Перед стартовой игрой против хорватов коэффициент подрос до 67.00. Букмекеры считали фаворитами группы Испанию и Хорватию.
26.00 – после победы над Хорватией в группе
В первом туре украинцы обыграли 2:0 хорватов – полузащитник азербайджанского «Сабаха» Алексей Кащук открыл счет, а затем ассистировал Даниилу Сикану. Хорваты в два раза чаще били по воротам, подали в четыре раза больше угловых, но отыграться не смогли. Фактически это был ключевой матч для обеих сборных.
21.00 – после победы над Румынией в группе
Против румын преимуществом владели украинцы, но матч сложился еще тяжелее. Лишь в самом конце автогол Виктора Дикана принес победу 1:0 Украине, но из-за удаления она потеряла на следующую игру Владислава Ваната.
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17.00 – после ничьей с Испанией и выхода из группы
В игре за первое место украинцы дважды вели в счете, но на этот раз последние минуты сыграли не за них – Испания сравняла (2:2) и выиграла группу.
21.00 – перед матчем 1/4 финала против Франции
Если бы Украина заняла первое место, то попала бы на Швейцарию. А так – впереди была команда Франции. Это одна из трех сильнейших сборных по раскладам перед турниром.
9.00 – после победы в 1/4 финала над Францией
Украина пропустила от талантливого Райана Шерки из «Лиона», но еще в первом тайме вышла вперед благодарю дублю форварда «Шахтера» Георгия Судакова. А в конце закрепил победу его одноклубник Артем Бондаренко – 3:1! Восемь забитых голов за четыре матча – отличный результат.
Полузащитник «Челси» Михаил Мудрик впервые сыграл на турнире именно в этом матче. Он отдал голевой пас на Судакова и заработал пенальти.
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Молодежная сборная Украины на Евро играет редко, но заметно
Несколько фактов:
• 17 футболистов представляют украинский чемпионат – здесь четыре игрока из киевского «Динамо», шесть – из «Шахтера», по два – из «Черноморца» и «Зари», по одному – из «Руха», «Днепра» и «Колоса».
• Шесть легионеров – помимо Мудрика из «Челси» есть игроки австрийских ЛАСКа и «Грацера», а также футболист бельгийского «Кортрейка» и представители чемпионатов Латвии и Азербайджана.
• Судаков пока лучший бомбардир Евро с тремя голами. За весь сезон чемпионата Украины он забил на два мяча больше. С Мудриком они большие друзья. «Обычно все было наоборот: он мне отдавал, а я забивал. Я все для своего друга делаю, пусть только забивает. Продаю его просто», – сказал игрок «Челси» после матча против Франции.
• Тренер команды – Руслан Ротань. Он провел 100 матчей за сборную, выступал на ЧМ (том самом, где Украина дошла до четвертьфинала) и двух Евро, доходил в качестве капитана с «Днепром» до финала Лиги Европы. Ротань также возглавляет «Александрию» – шестую команду чемпионата Украины.
• Украина U-21 всего третий раз выступает на молодежном Евро, но опять выстреливает. В 2006 даже добралась до финала с Пятовым, Чигринским, Милевским и Алиевым, где уступила 0:3 Нидерландам с Хунтеларом и де Зеувом. А в 2011-м как раз голландцев и не пустила на чемпионат, победив их в стыках, но сама в группе против Испании, Англии и Чехии набрала лишь одно очко.
• Согласно Transfermarkt, Украина – девятая сборная турнира по стоимости игроков. Практически в десять раз дешевле весь состав у другого полуфиналиста – Израиля. Но у Испании – в два раза дороже, а у Англии – в четыре. Больше десяти миллионов цена у Судакова (11), голкипера Трубина (22) и Мудрика (50). Фактически эти три игрока покрывают 2/3 стоимости всей команды.
• Помимо выхода в полуфинал Украина еще и пробилась на Олимпиаду-2024. Впервые в своей истории. Израиль и Испания также примут в ней участие.
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У Украины и Израиля одинаковый коэффициент на победу на турнире – по 9.00. Осталось выиграть полуфинал и финал. Фавориты – Испания и Англия, их успех котируется соответственно за 2.10 и 2.38.
5 июля будут сыграны оба полуфинала: Израиль и Англия встретятся в Батуми в 19:00 по московскому времени, Испания и Украина – в Бухаресте в 22:00. Финал – 8 июля в Батуми.
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