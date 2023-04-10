Букмекерские конторы зарабатывают на марже, а не на проигрышах. Что это такое?

Наверняка многие думают, что букмекерские конторы зарабатывают на проигрыше игроков. Но на самом деле основной источник дохода БК – маржа. Букмекерским конторам не важно, на что вы ставите, сколько раз победили и прочее. Чем шире линия – тем больше возможностей заработать на марже.

Так что это такое? Почему это синоним прибыли и как ее рассчитать?

Давайте наглядно продемонстрируем, что такое маржа.

Берем любой равновероятный исход. Самый простой пример – подброс монетки, где вероятность выпадения орла и решки при подбрасывании идеально симметричной монеты равна 50%.

Переведем шанс в коэффициент по формуле:

100 / П, где П – вероятность в процентах.

Вероятность в процентах рассчитывается по обратной формуле:

100 / К, где К – коэффициент.

Без накидывания маржи коэффициент на выпадение орла или решки будет 2.00 (100 / 50 по формуле). А дальше – магия.

Смотрите, на выпадение орла или решки выставляется кэф, например, 1.90. И в этом случае вероятность выпадения орла или решки поднимается до 52.6% (100 / 1.90 по формуле).

Сумма вероятностей теперь составляет 105,2%: 52,6% + 52,6%, и эти 5,2% и есть маржа букмекера, то есть чистая прибыль от заключения пари.

Существует три вида букмекерских контор, определяющихся по марже:

• фундаментальные , где маржа выше 5%;

• среднемаржинальные (3-5%);

• н изкомаржинальные , (не более 3%).

В РФ большинство легальных букмекеров работают со средней маржой в 3-5%. Понять, высокая ли маржа, можно по простой формуле: чем ниже интерес к матчу, тем выше процент, закладываемый букмекером.

Например, на игру в Лиге чемпионов по футболу маржа будет меньше, чем на флорбольный матч чемпионата Мьянмы.

Теперь вооружившись этим знанием вы можете рассчитать маржу на любое спортивное событие по формуле:

(100/K1 + 100/K2) – 100, где К1 и К2 кэфы на победу игрока или команды.

Например, сегодня, 30 июня, «РБ Зальцбург» играет с «Ференцварошем» Черчесова. На победу австрийцев дают 1.86, а на магию Саламыча – 3.70.

Используем волшебную формулу. (100/1.86 + 100/3.70) – 100 = 1,9%. Это маржа букмекера на этой игре.

Делитесь в комментариях, какую маржу вы смогли найти на ближайшие матчи, и не забывайте делать ставки с умом!

Фото: unsplash.com/Amit Lahav