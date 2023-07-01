Раскрыта группа молдавских футболистов-организаторов договорных матчей

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Полиция вела слежку за группой в течение 8 месяцев, в ходе расследования установлено, что в группу организаторов догов входили 7 бывших и действующих футболистов в возрасте от 30 до 50 лет.

Заработанные на ставках деньги выводились с гибралтарских счетов на баланс молдавской IT-компании. «Отмывку» средств производили путем выплаты официальных зарплат, которые позже делились между участниками группировки. В ходе обысков изъяты документы, техника и наличные на сумму 14 300 евро. О балансе банковских счетов не сообщается.

Фигурантам грозит штраф до 13 500 евро каждому или от 2 до 6 лет тюрьмы.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

3 комментария

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Назар Игорь
Цыгане есть цыгане.
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Mohnatiy
Лошадьми в итоге барыжили?
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avcgloronalduMU
родина - пари нн - договорные матчи, под дудку букмекеров?
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