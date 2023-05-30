Клиент BetBoom поставил на победу BetBoom Team и выиграл почти 1 000 000 рублей!

Осталась неделя до завершения DPC EEU 2023 Tour 3: Division I в Восточной Европе. Клиент BetBoom успешно предсказал победу состава BetBoom Team в матче против 9 Pandas, поставив 450 000 рублей. Кэф его ординара был 2.05, он смог поднять 922 500 рублей.

Игроки 9 Pandas на первой карте взяли рискованный пик и не смогли реализовать преимущество в ранней стадии игры. Состав BetBoom Team выиграл на первой карте без особых сложностей. После перерыва 9 Pandas на второй карте подарили сопернику необходимое преимущество, которым тот умело воспользовался. BB Team выиграли на второй карте за 22 минуты. В результате со счетом 2:0 победу одержали игроки BetBoom Team, а ставка беттора зашла.

Для 9 Pandas это было первое поражение в сезоне. Ранее коллектив выиграл три противостояния подряд. Следующим соперником 9 Pandas станет Hydra, их встреча состоится 1 июня.

Для BetBoom Team это была четвертая победа на турнире, команда вышла на первое место в первом дивизионе. Следующим их противником будет состав Team Spirit, матч состоится 30 мая. В линии BetBoom победа BB Team оценивается коэффициентом 1.70, в то время как у Team Spirit — 2.15.