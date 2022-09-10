Максим Лебедев сделал прогноз на матч «Металлург» – «Спартак»

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев поделился ожиданиями от матч регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» – «Спартак».

«„Магнитка“ так лихо начала текущий сезон, что Илье Петровичу, выходя из дома, надо постоянно оглядываться. И, пожалуй, очки до прихода на работу не надевать – на всякий случай. Мало того что в матче открытия „Магнитку“ в отдельно взятом втором периоде разорвали на ветошь, так ведь домашнюю часть сезона уральцы начали с двух поражений, причем от команд, которым проигрывать дома они ну никак не должны.

Понятно, что „Магнитка“ не форсировала форму к старту сезона, поэтому и входит в него достаточно тяжело. Но во всем надо знать меру и проигрывать дома „Амуру“, да еще ведя в две шайбы в середине третьего периода, – это уже, извините, зашквар. Все говорит о том, что магнитогорцам не хватает физики на весь матч, но неужели Илья Петрович продолжает грузить команду, несмотря на то что сезон уже в полном разгаре?

„Спартак“ на фоне „Магнитки“ смотрится просто красавцем, но тут все ясно: пик формы подгонялся к старту сезона, и этот фокус у красно-белых сработал. Сработает ли в Магнитогорске? А ведь вполне может, несмотря на то что в десяти последних магнитогорских междусобойчиках красно-белым удалось победить лишь однажды. Причем это было в последнем их очном противостоянии, в декабре прошлого года, и теперь по всем законам математики „Спартаку“ предстоит много и долго проигрывать в Магнитогорске, чтобы не портить статистику.

Но мне почему-то кажется, что „Спартак“ ее малость подпортит. Правда, „малость“ вряд ли получится, поскольку эти соперники почти никогда не заезжают за пределы основного времени. А значит, красно-белым и придется побеждать в это самое основное время. Справятся? Должны. По крайней мере, физическая форма позволяет.

Итак: гостевая победа „Спартака“, добытая в основное время», – считает Лебедев.

Поставить на победу московского клуба в основное время можно с коэффициентом 4.80 в «Лиге Ставок».

Матч состоится 10 сентября в 15:00 по Москве.

Источник: РБ