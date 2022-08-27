Егор Титов сделал прогноз на матч «Челси» – «Лестер»

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Бывший футболист сборной России и московского «Спартака» Егор Титов сделал прогноз на матч четвертого тура АПЛ между «Челси» и «Лестером». 

«Непривычно видеть эти команды на местах во второй части таблицы. У „Лестера“ набрано всего 1 очко, он 19-й. „Челси“ же в прошлом туре крупно проиграл „Лидсу“ и сейчас 12-й. В случае с лондонцами еще как-то можно объяснить нестабильность: изменения в структуре клуба, несколько важных игроков покинули команду, новички не прижились. Наверное, нужно время. У „Лестера“ же минимум изменений. Не мог же так повлиять на команду уход ветерана Шмейхеля. Как-то пока не пошло. Может, как раз нужны трансферы, чтобы усилить конкуренцию.

Жду результативной игры, ставлю на тотал больше 3 мячей. У „Челси“ явно еще не сыгралась новая оборона, много ляпов, позиционных ошибок. Опять же нужно время. Но при этом атака очень мастеровитая, каждый может создать гол. У „Лестера“, соответственно, впереди тоже серьезные мастера. Не забываем, что 5 мячей в трех турах забили, несмотря на предпоследнее место.

Уверен в прогнозе на 8 из 10», – считает Титов. 

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В прошлом сезоне в Лондоне клубы сыграли вничью 1:1. Предстоящая встреча состоится 27 августа в 17:00 по московскому времени. 

Источник: РБ

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