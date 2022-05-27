«Киберспортивный Оракул» от BetBoom: рекордный призовой фонд! Будет разыграно 500 тысяч фрибетов на турнире IEM Dallas по СS:GO

Букмекерская компания BetBoom перед началом киберспортивного турнира IEM Dallas по Counter-Strike: Global Offensive обновляет акцию «Киберспортивный Оракул» и увеличивает призовой фонд до 500 000 фрибетов.

Для участия нужно предсказать исходы восьми игр турнира на лендинге и сделать ставку на общую сумму от 1000 рублей на любое киберспортивное событие. Акция доступна пользователям сайта и мобильных приложений BetBoom.

Прогнозы принимаются до понедельника, 30 мая 18:30 по МСК. Для победы нужно назвать победителей в следующих играх:

● G2 – Movistar Riders (начало матча 30 мая в 19:00 МСК)

● MOUZ – ENCE (30 мая в 19:00)

● FaZe – Looking For Org (в 20:10)

● Astralis – Team Vitality (в 20:10)

● Team Liquid – Cloud9 (в 21:20)

● FURIA Esports – Imperial (в 21:20)

● Heroic – Complexity Gaming (в 22:30)

● Ninjas in Pyjamas – BIG (в 22:30)

Результаты розыгрыша BetBoom объявит 31 мая в 13:00 – все победители получат смс-уведомления о выигрыше. Общий призовой фонд акции составляет 500 тысяч фрибетов, которые будут поровну распределены между всеми победителями.