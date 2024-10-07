Слухи о появлении Михаэля Шумахера на публике, «Рено» сворачивает моторную программу в «Ф-1», Баньяя догоняет Мартина в MotoGP и другие гоночные новости за неделю

Спортс представляет дайджест ключевых событий «Формулы-1», MotoGP и других гоночных серий за прошедшую неделю.

1. Михаэль Шумахер появился на публике впервые после травмы – на свадьбе дочери, сообщили СМИ. Гостям запретили снимать мероприятие.

2. «Рено» объявила о закрытии моторной программы в «Ф-1» после 2025 года. Пишут, что «Феррари» уже воспользовалась ситуацией и переманила нескольких инженеров .

3. Квят сообщил, что у него был потенциал для борьбы за титул «Ф-1» - как минимум. Два увольнения Даниила попали в топ-5 самых суровых в «Ред Булл» по версии The Race.

4. MotoGP. Баньяя выиграл гонку и спринт на Гран-при Японии и приблизился к Мартину на расстояние десяти очков, Акоста взял поул и сошел в обоих заездах.

5. Масса заявил, что заслуживает чемпионство-2008 , и признал, что разбирательство в суде очень дорогое .

6. Хорнер допустил замену Серхио на Лоусона , Дэвидсон задался вопросом, почему игнорируют «беднягу» Цуноду . Марко настаивал на увольнении Риккардо еще в июне , Даниэль продержался до сентября благодаря Кристиану.

7. Пиастри выставил условия для помощи Норрису , Култхард сравнил перформанс Ландо в Сингапуре с выступлениями топовых Сенны, Шумахера и Хэмилтона .

8. Йос Ферстаппен против Хорнера – снова. «Хватит нести тупую чушь» , – написал нидерландец в ответ на слова Кристиана, но затем удалил пост. Также Йос-старший напомнил, что предупреждал об уходе специалистов из «Ред Булл» .

9. «Ф-1» и LVMH объявили о десятилетнем глобальном партнерстве , сделку оценивают в миллиард евро .

10. Угрозы Макса Ферстаппена завершить карьеру нужно воспринимать всерьез, уверен Марко.

11. Спринт для новичков «Ф-1» не проведут в этом сезоне , планы отложили на год.

12. «Формула E» рассматривает введение «золотых кругов». «У нас клоунада и без этой штуки» , – заявил один из гонщиков.

🏆 Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Сингапура-2024

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🔔 Ближайшие гонки

1. Следующий этап «Ф-1» – Гран-при США (18-20 октября).

2. Гран-при Австралии MotoGP (18-20 октября).

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