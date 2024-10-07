Слухи о появлении Михаэля Шумахера на публике, «Рено» сворачивает моторную программу в «Ф-1», Баньяя догоняет Мартина в MotoGP и другие гоночные новости за неделю
Спортс представляет дайджест ключевых событий «Формулы-1», MotoGP и других гоночных серий за прошедшую неделю.
1. Михаэль Шумахер появился на публике впервые после травмы – на свадьбе дочери, сообщили СМИ. Гостям запретили снимать мероприятие.
2. «Рено» объявила о закрытии моторной программы в «Ф-1» после 2025 года. Пишут, что «Феррари» уже воспользовалась ситуацией и переманила нескольких инженеров.
3. Квят сообщил, что у него был потенциал для борьбы за титул «Ф-1» - как минимум. Два увольнения Даниила попали в топ-5 самых суровых в «Ред Булл» по версии The Race.
4. MotoGP. Баньяя выиграл гонку и спринт на Гран-при Японии и приблизился к Мартину на расстояние десяти очков, Акоста взял поул и сошел в обоих заездах.
5. Масса заявил, что заслуживает чемпионство-2008, и признал, что разбирательство в суде очень дорогое.
6. Хорнер допустил замену Серхио на Лоусона, Дэвидсон задался вопросом, почему игнорируют «беднягу» Цуноду. Марко настаивал на увольнении Риккардо еще в июне, Даниэль продержался до сентября благодаря Кристиану.
7. Пиастри выставил условия для помощи Норрису, Култхард сравнил перформанс Ландо в Сингапуре с выступлениями топовых Сенны, Шумахера и Хэмилтона.
8. Йос Ферстаппен против Хорнера – снова. «Хватит нести тупую чушь», – написал нидерландец в ответ на слова Кристиана, но затем удалил пост. Также Йос-старший напомнил, что предупреждал об уходе специалистов из «Ред Булл».
9. «Ф-1» и LVMH объявили о десятилетнем глобальном партнерстве, сделку оценивают в миллиард евро.
10. Угрозы Макса Ферстаппена завершить карьеру нужно воспринимать всерьез, уверен Марко.
11. Спринт для новичков «Ф-1» не проведут в этом сезоне, планы отложили на год.
12. «Формула E» рассматривает введение «золотых кругов». «У нас клоунада и без этой штуки», – заявил один из гонщиков.
🏆 Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Сингапура-2024
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🔔 Ближайшие гонки
1. Следующий этап «Ф-1» – Гран-при США (18-20 октября).
2. Гран-при Австралии MotoGP (18-20 октября).
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