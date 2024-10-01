Кристиан Хорнер: «Марко хотел высадить Риккардо в июне, я сделал все, чтобы купить Даниэлю время»
Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер сообщил, что консультант Гельмут Марко выступал за увольнение Даниэля Риккардо еще в районе Гран-при Испании, который прошел с 21 по 23 июня.
После сентябрьского Гран-при Сингапура австралийца за рулем «РБ» заменил резервный пилот Лиам Лоусон.
«Полагаю, дело в отсутствии стабильности. Он начал сезон неровно, а затем уик-энд в Майами состоял из двух частей. Пятница и утро субботы прошли фантастически – казалось, вернулся прежний Даниэль, он защищался против болидов «Феррари» и превосходил возможности машины.
Но вторая половина субботы и воскресенье были катастрофой. И даже в районе Барселоны Гельмут хотел его высадить. Я сделал все возможное, чтобы купить ему как можно больше времени в болиде ради достижения результата. В противном случае он оказался бы вне машины после Барселоны.
Считаю, все пилоты находятся под давлением, они должны показывать результат. Но причина, почему Даниэль находился в машине, заключалась в том, что он должен был в конечном итоге подготовиться на тот случай, если Чеко [Перес] выступал бы плохо.
Проблема в том, что у обоих были проблемы с формой в разные моменты. Чеко начал сезон очень хорошо, очень сильно, а Даниэль испытывал трудности. А затем Чеко потерял форму, а Даниэль в некоторой степени нашел, однако так и не заставил нас сказать: «Ладно, меняем этих гонщиков», – объяснил Хорнер в подкасте F1 Nation.
Наследие Риккардо в «Ф-1» грандиозно – великий буст доходов. Его еще предстоит осознать
Гельмут Марко о продолжении сотрудничества с Риккардо: «Даниэль решил, что ему нужно какое-то время, чтобы обдумать свое будущее в целом»
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