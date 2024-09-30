Гельмут Марко об угрозе Ферстаппена завершить карьеру: «Макса стоит воспринимать всерьез»

Марко не исключил возможного ухода Ферстаппена из «Формулы-1».

Советник «Ред Булл » уверен, что действующий чемпион «Ф-1» может уйти из гонок, если ситуация не изменится.

Ферстаппен заявил о том, что может рассмотреть возможность ухода из «Ф-1» в свете штрафа в виде общественных работ на благо ФИА , который он получил за ругань на пресс-конференции перед Гран-при Сингапура:

«Макса стоит воспринимать всерьез. Он очень многого добился, но для Макса также важно получать удовольствие от того, чем он занимается. Если вся эта ситуация и дальше будет портить ему жизнь, то ему хватит решимости это сделать.

Если он скажет: «Все, с меня хватит» – то будет абсолютно серьезен и действительно это сделает. Я лишь надеюсь, что нынешняя ситуация все-таки не заставит его уйти из «Формулы-1» в ближайшее время».

Марко согласился с тем, что нынешняя ситуация говорит об использовании двойных стандартов, учитывая то, что звезда сериала Drive to Survive от Netflix Гюнтер Штайнер активно использовал нецензурную лексику, но его никто за это не штрафовал:

«Да, мне это тоже не понятно, мы очевидно видим двойные стандарты. Более того, Макс никого не оскорблял. Он говорил о машине, о неодушевленном предмете, говорил легкомысленно. Да, возможно, что на дневных официальных пресс-конференциях теперь все будет так строго, что и подход к ним в будущем изменится. Но то, что случилось сейчас – это явно перебор».

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