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Фернандо Алонсо: «Мне больше нравилось быть футбольным вратарем, чем гоняться в 8-10 лет. Я не выбирал карьеру пилота»

Алонсо в детстве предпочитал футбол, а не гонки.

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо рассказал о том, как стал гонщиком и на какие жертвы ему пришлось пойти.

«Я не выбирал карьеру пилота. Это был мой отец, должен признать. Я провел первую картинговую гонку в три года и, как вы можете себе представить, я не выбирал участие в этой гонке. В тот день отец был очень счастлив, мать – меньше.

Потом ты получаешь удовольствие от того, чем занимаешься, развиваешь навыки в юном возрасте, а затем, если выступаешь хорошо, появляются возможности. Ты даешь результат, побеждаешь, поднимаешься по категориям и в итоге оказываешься в «Ф-1».

Когда мне было восемь, девять, десять лет, помню, я уезжал гоняться на выходных, а в будние дни играл в футбол в школе, был вратарем. И, помню, мне больше нравилось играть в футбол, чем гоняться на выходных.

Но я не мог сказать отцу. И, опять же, в футболе сотни, тысячи игроков. В «Формуле-1» лишь 20. Так что это было более привлекательно, более эксклюзивно! Но, если без шуток, я знаю, что многое упустил в жизни.

Я не мог нормально проводить время в школе и многое терял, потому что гонялся в Италии и разных странах. В последующие недели я сдавал экзамены, и это было несколько тяжело. В 19 лет я стал пилотом «Формулы-1». В первый раз я побывал на дискотеке в 29. Так что я многое упустил.

Считаю, я был счастлив, и я счастлив сейчас. [Но] все равно чего-то не хватает. У меня нет детей. Мне бы хотелось, это личная цель на будущее – надеюсь, не слишком отдаленное. И какие-то вещи сложились не так, как я планировал в 15 или 16 лет. Пожалуй, я представлял себе другую жизнь», – отметил двукратный чемпион мира.

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Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: RaceFans
logoФернандо Алонсо
logoФормула-1
logoАстон Мартин
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