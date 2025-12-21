Дэвид Култхард: «Верю Ферстаппену – его самооценка не изменится, даже если Макс больше не выиграет ни одного титула»

Култхард высказался о настрое Ферстаппена.

Бывший пилот «Формулы-1» Дэвид Култхард оценил психологический настрой Макса Ферстаппена , который часто говорит о том, что не потеряет мотивацию, если не сможет на регулярной основе бороться за победу в чемпионате.

«Я действительно верю Максу, когда он говорит, что его ощущения или самооценка никак не изменятся, даже если он больше не выиграет ни одного титула.

Макс гоняется ради побед, но при этом он хорошо понимает, что невозможно выигрывать постоянно. И с учетом того, что в следующем году «Ред Булл » впервые будет использовать двигатели собственного производства, команду может ждать не самый успешный период», – рассказал Култхард.

