Льюис Хэмилтон: «Было страшно говорить Вольффу о контракте с «Феррари»
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поделился эмоциями, которые испытывает перед переходом в «Феррари» в 2025 году, и признался, что боялся сообщить о трансфере исполнительному директору немецкой команды Тото Вольффу.
«Это были американские гонки с эмоциональной точки зрения с того момента, как я подписал контракт – было страшно говорить своему боссу об этом.
Но все так захватывающе, ведь я помню, как ребенком смотрел гонки Михаэля [Шумахера]. Каждый пилот, который видит этот болид, думает: «Каково это – сидеть в красном кокпите?» – поделился мыслями семикратный чемпион «Формулы-1».
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Льюис Хэмилтон: «Я сильнее как гонщик, чем был в 22 года, реакция все еще быстрее, чем у молодежи»
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