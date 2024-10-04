«Феррари» переманила нескольких инженеров из моторного подразделения «Рено» (LWON)
Ряд инженеров «Рено» перейдут в «Феррари».
По информации американского издания Last Word on Sports, в итальянской команде воспользовались ситуацией, сложившейся в «Рено», и договорились сразу с несколькими инженерами, работающими в моторном подразделении в Вири.
Недавно стало известно, что «Рено» прекратит производство двигателей для «Формулы-1» с 2026 года, а завод в Вири будет перепрофилирован под другие задачи. В одном из пресс-релизов отмечалось, что все сотрудники подразделения «Альпин» по производству двигателей получат должности в новом проекте после реструктуризации. Однако далеко не все из них решили остаться в «Рено».
Как сообщается, несколько инженеров уже приняли предложение «Феррари», причем в рамках перехода им не придется отбывать обычно действующий в «Формуле-1» обязательный отпуск. Специалисты смогут сразу присоединиться к «Феррари» и помочь при разработке двигателя к 2026 году.
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