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  • Хорнер допустил замену Переса на Лоусона: «6 Гран-при – идеальная возможность посмотреть на выступления Лиама»
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Хорнер допустил замену Переса на Лоусона: «6 Гран-при – идеальная возможность посмотреть на выступления Лиама»

«Ред Булл» считает Лоусона потенциальным сменщиком Переса.

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер ответил на вопрос о том, почему Даниэлю Риккардо не дали провести сезон до конца, а посадили в «РБ» Лиама Лоусона.

«Конечно, в идеальном мире мы бы так и поступили, однако нам надо отвечать на вопросы о пилотах в широкой перспективе. Впереди шесть гонок, и это идеальная возможность сделать Лиама напарником Юки [Цуноды] и посмотреть, как он будет выступать на этих шести Гран-при.

Вопрос выходит за пределы «РБ» и включает в себя «Ред Булл». Разумеется, у нас контракт с Серхио [Пересом] на следующий год, однако всегда надо следить, что дальше. Будет ли это Лиам? Нужно ли нам выглянуть за пределы своего пула гонщиков? Или же со временем появится другой юниор, будь то Исак Хаджар или Арвид Линдблад?» – заявил Кристиан в подкасте F1 Nation.

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Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Racer
возможные переходы
logoКристиан Хорнер
logoРед Булл
logoФормула-1
logoСерхио Перес
logoДаниэль Риккардо
logoЛиам Лоусон
logoЮки Цунода
Исак Хаджар
logoРБ
Арвид Линдблад
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