Тото Вольфф: «Выступления Расселла в прошедшем сезоне были потрясающими»

Вольфф отметил вклад Расселла в результат команды.

Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф рассказал о том, что остался очень доволен выступлениями Джорджа Расселла в прошедшем сезоне.

Расселл очень ровно провел чемпионат и выиграл два Гран-при, заняв 4-е место в общем зачете и заработав 319 очков – более чем вдвое больше, чем его напарник Андреа Кими Антонелли.

«Его выступления были потрясающими. Ведь мы далеко не всегда предоставляли им [Расселлу и Антонелли] машину, которой было легко управлять.

Так что в какие-то уик-энды машина работала потрясающе с первой же практики. В то время как на некоторых других этапах машину было очень сложно контролировать и команде не удавалось предоставить пилотам достаточно стабильную платформу. Но несмотря на это Джорджу в большинстве случаев справляться с ситуацией – доказательством чему являются его победы и подиумы.

Просто посмотрите на положение в общем зачете. Учитывая то, что «Мерседес» далеко не всегда был в хорошей форме, то с учетом итоговой позиции и количества набранных очков и вклада во второе место «Мерседеса» в Кубке конструкторов, мы понимаем, что можем гордиться Джорджем и мы очень рады тому, что он выступает за нашу команду», – рассказал Вольфф.

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
