Даниил Квят: «У меня был потенциал как минимум для борьбы за титул «Ф-1»
Пилот чемпионата мира по гонкам на выносливость (WEC) и экс-гонщик «Формулы-1» Даниил Квят поделился мыслями о замене на Макса Ферстаппена по ходу сезона-2016 и своих выступлениях за рулем не лучшей машины «Ред Булл».
– Как вы оцениваете свою карьеру в «Формуле-1»?
– Со смешанными чувствами, да. Я всегда буду оглядываться на нее, понимая, что не извлек максимум. У меня был потенциал как минимум для борьбы за титул.
Конечно, свою роль играет уверенность. В «Формуле-1» многие факторы влияют на то, побеждаешь ты или нет. И ты всегда зависишь от техники, которая в твоем распоряжении, как мы убедились в последнее время. На самом деле болид зачастую предопределяет, кто финиширует первым, пятым и десятым. Другими словами, в «Формуле-1» также для тебя должны сложиться звезды, чтобы ты оказался лучшим пилотом в лучшей машине.
Разумеется, самому нужно многое сделать правильно, но я пытаюсь сказать, что и обстоятельства должны сыграть в твою пользу. В моем случае не всегда было так.
– Могу представить, что по той же причине вы во смешанными чувствами наблюдали за шумихой вокруг Макса Ферстаппена, вашего преемника в «Ред Булл».
– Повторюсь, я знаю, чего стою как гонщик, и в чемпионском болиде точно претендовал бы на титул. Не хочу бросаться словами и говорить, что легко бы победил, ведь конкуренция в «Формуле-1» беспощадная – так было во все времена. Так и должно происходить, поэтому мы все хотим выступать в «Формуле-1». Мы все любим столь напряженное соперничество.
Оглядываясь назад, можно сказать, что я получил свой шанс в «Ред Булл», когда машина не была отличной, и это мягко сказано. А в случае Макса и ранее Себастьяна Феттеля болид на самом деле был очень быстрым.
– Для вас это довольно горько, могу представить.
– Как я уже сказал, обстоятельства должны сложиться. Для меня не сложились.
Главный гений «Ф-1» ушел из «Ред Булл» из-за… Усталости от команды и доминирования! Все откровения
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