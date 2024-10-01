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Фелипе Масса об иске по поводу титула Хэмилтона-2008: «Это очень дорого. Надеюсь, все скоро закончится»

Масса рассказал о больших затратах на суд из-за титула-2008.

Бывший пилот «Феррари» Фелипе Масса надеется, что юридическая борьба с «Формулой-1», ФИА и экс-главой чемпионата Берни Экклстоуном завершится в ближайшее время.

В марте Масса подал иск из-за чемпионства, который в 2008 году выиграл Льюис Хэмилтон, выступавший за «Макларен». Юристы бразильца полагают, что «Ф-1» и ФИА должны были признать Фелипе чемпионом, если бы по правилам разобрались с намеренной аварией пилота «Рено» Нельсона Пике-младшего в Сингапуре.

«Надеюсь, исход будет правильным – ради справедливости, ради того, что меня сурово наказали из-за чего-то, не являющегося частью нашего спорта. Вот за что мы сражаемся, и, на мой взгляд, это правильно, особенно когда после 16 лет слышишь такие вещи – никогда бы не подумал, что все так и было на самом деле.

Я решил собрать большую команду, профессиональных людей, разделенных между разными странами. Они по-настоящему считают, что произошедшее несправедливо, и, безусловно, я заплатил.

Когда мы услышали комментарий Берни в прошлом году [о том, что он и ФИА знали о скандале до окончания сезона-2008], то начали собирать разные вещи, начали бороться, проводить анализ профессиональным, юридическим образом, ведь это было неспортивно.

Я бы никогда не подумал, что это станет такой частью моей жизни. Это непросто. Кроме того, очень дорого, это большие деньги. Так что очень надеюсь, что все скоро закончится.

Однако мы так долго ждали справедливости и надеемся, что правда откроется и справедливость восторжествует», – отметил Масса.

Фелипе Масса об иске к ФИА и «Ф-1»: «Верю, что мы можем выиграть. Мы боремся за справедливость»

Питер Уиндзор: «Хэмилтона вполне устроила бы замена титула-2008 на чемпионство-2021, полагаю»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: RacingNews365
logoБерни Экклстоун
logoФИА
logoФеррари
logoФелипе Масса
logoМакларен
logoЛьюис Хэмилтон
Гран-при Сингапура
logoНельсон Пике-младший
logoФормула-1
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