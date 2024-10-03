«Формула-1» получит миллиард евро от LVMH за 10 лет (RN365)

«Ф-1» заключила сделку на миллиард евро.

Транснациональная компания LVMH, которой принадлежат бренды Louis Vuitton, Tag Heuer, Bulgari, Tiffany, Dior, Kenzo и многие другие, станет глобальным партнером «Формулы-1» с 2025 года. Контракт заключен на десять лет.

Как пишет RacingNews365, сделка оценивается в 100 миллионов евро в год. Таким образом, в общей сложности «Ф-1» заработает на ней миллиард.

«Формула-1» и LVMH объявили о 10-летнем глобальном партнерстве