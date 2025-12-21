Жак Вильнев: «Это не напарники Ферстаппена теряют в скорости, а Макс становится быстрее»

Вильнев высказался о причинах проблем напарников Ферстаппена.

Чемпион «Формуле-1» 1997 года Жак Вильнев поделился мнением о причинах, по которым напарники Макса Ферстаппена по «Ред Булл» в последние годы неизменно проваливались и теряли место в команде.

По словам Вильнева , проблема заключается не в том, что в «Ред Булл » строят машину в соответствии с предпочтениями Ферстаппена, а в том, что Максу удается намного лучше адаптироваться к новым условиям.

«Все постоянно рассказывают о том, что [в «Ред Булл»] болиды строят для Макс [его предпочтений], и что второму пилоту нужно посочувствовать. Ну, на самом деле это не так. Это Макс работает с болидом, помогая делать его все лучше и лучше.

Если ты не способен управлять болидом или по ходу сезона разобраться в проблеме, то с каждой гонкой будешь становиться все медленнее. Хотя на деле это не ты будешь становиться медленнее, это Макс будет становиться все быстрее и быстрее. Просто потому, что ты сам оказался не способен грамотно разобраться в особенностях болида и приспособиться к ним.

Понятно, что в таких условиях команда будет больше работать с Максом, и в итоге машина будет становиться для второго гонщика неуправляемой. Мы видели, что так каждый год происходило с Пересом. Они начинали сезон на равных, но на этом все заканчивалось. Это не Перес начинал терять скорость – это Макс становился все быстрее, потому что был способен адаптироваться к изменениям болида», – рассказал Вильнев.

