Фредерик Вассер о сезоне-2026: «Можно тратить время на рассуждения о возможностях команд, но правда в том, что сейчас никто и ничего не знает»

Вассер не готов давать прогнозы на сезон-2026.

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер заявил, что не видит смысла в том, чтобы оценивать перспективы команд в следующем сезоне, когда в «Ф-1» вступит в силу новый технический регламент.

В условиях отсутствия какой-либо информации о готовности команд любые прогнозы кажутся Вассеру бесперспективными.

«Честно говоря, подход «Феррари» на следующий сезон будет другим. В прошедшем сезоне, начиная чемпионат, вы [в оценке возможных перспектив команды] держали в уме результат Гран-при Абу-Даби 2024 года.

В этом же году никто не знает, чего именно ждать. Мы можем тратить сколько угодно времени на рассуждения, расписывать стратегии и обсуждая другие команды, но правда в том, что сейчас никто ничего не знает. Вот почему я даже не хочу тратить силы на обсуждение этих вопросов. Я хочу сосредоточиться на команде, развитии болида, сотрудничестве Шарля Леклера и Льюиса Хэмилтона, и стремлении выжать максимум из имеющихся у «Феррари» возможностей», – рассказал Вассер.

