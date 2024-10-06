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MotoGP. Гран-при Японии. Баньяя выиграл гонку, Мартин прорвался с 11-го места на 2-е, Марк Маркес – 3-й

Пилот «Дукати» Франческо Баньяя выиграл гонку MotoGP в Японии.

Лидер сезона Хорхе Мартин из «Прамака» прорвался с 11-й стартовой позиции на вторую и на последних кругах давил на Баньяю, однако так и не навязал серьезную борьбу конкуренту. Третьим финишировал представитель «Грезини» Марк Маркес.

Обладатель поул-позиции Педро Акоста уступил лидерство на старте, а позже упал, как и в спринте. Гонщику «Гасгас» удалось вернуться в заезд, но в итоге испанец все же заехал в боксы для схода.

Благодаря победам в спринте и основной гонке Баньяя сократил отставание от Мартина до десяти очков.

MotoGP

Гран-при Японии

Мотеги

6 октября 2024 года

Гонка

1. Франческо Баньяя («Дукати») – 24 круга

2. Хорхе Мартин («Прамак») +1,189

3. Марк Маркес («Грезини») +3,822

4. Энеа Бастианини («Дукати») +4,358

5. Франко Морбиделли («Прамак») +17,940

6. Брэд Биндер («КТМ») +18,502

7. Марко Беццекки («ВР46») +19,371

8. Фабио ди Джанантонио («ВР46») +20,199

9. Алеш Эспаргаро («Априлия») +30,442

10. Джек Миллер («КТМ») +31,184

11. Жоан Зарко («ЛЧР») +31,567

12. Фабио Куартараро («Ямаха») +32,299

13. Такааки Накагами («ЛЧР») +33,003

14. Лука Марини («Хонда») +35,974

15. Рауль Фернандес («Трэкхаус») +39,321

16. Алекс Ринс («Ямаха») +40,839

17. Реми Гарднер («Ямаха») +59,547

Сошли:

Педро Акоста («Гасгас»)

Маверик Виньялес («Априлия»)

Аугусто Фернандес («Гасгас»)

Лука Савадори («Трэкхаус»)

Хоан Мир («Хонда»)

Алекс Маркес («Грезини»)

Положение в чемпионате

Топ-5

1. Хорхе Мартин – 392 очка

2. Франческо Баньяя – 382

3. Энеа Бастианини – 313

4. Марк Маркес – 311

5. Брэд Биндер – 183

MotoGP. Гран-при Японии. Баньяя выиграл спринт, Бастианини – 2-й, Марк Маркес – 3-й

MotoGP. Гран-при Японии. Квалификация. Акоста на поуле, Баньяя – 2-й, Виньялес – 3-й, лидер сезона Мартин – только 11-й

Опубликовал: Михаил Ширяев
результаты
Априлия
Ямаха
Дукати
logoчемпионат мира MotoGP
Хонда MotoGP
КТМ
Грезини
Прамак
Гран-при Японии MotoGP
Алеш Эспаргаро
ЛЧР
logoМарк Маркес
Джек Миллер
Маверик Виньялес
Жоан Зарко
Алекс Ринс
logoФранческо Баньяя
logoФабио Куартараро
Франко Морбиделли
Такааки Накагами
logoХоан Мир
Брэд Биндер
Алекс Маркес
ВР46
logoХорхе Мартин
Лука Марини
Энеа Бастианини
Фабио ди Джанантонио
Марко Беццекки
Рауль Фернандес
Реми Гарднер
Гасгас
Аугусто Фернандес
Педро Акоста
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