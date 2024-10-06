MotoGP. Гран-при Японии. Баньяя выиграл гонку, Мартин прорвался с 11-го места на 2-е, Марк Маркес – 3-й

Пилот «Дукати» Франческо Баньяя выиграл гонку MotoGP в Японии.

Лидер сезона Хорхе Мартин из «Прамака» прорвался с 11-й стартовой позиции на вторую и на последних кругах давил на Баньяю, однако так и не навязал серьезную борьбу конкуренту. Третьим финишировал представитель «Грезини» Марк Маркес.

Обладатель поул-позиции Педро Акоста уступил лидерство на старте, а позже упал, как и в спринте. Гонщику «Гасгас» удалось вернуться в заезд, но в итоге испанец все же заехал в боксы для схода.

Благодаря победам в спринте и основной гонке Баньяя сократил отставание от Мартина до десяти очков.

MotoGP

Гран-при Японии

Мотеги

6 октября 2024 года

Гонка

1. Франческо Баньяя («Дукати») – 24 круга

2. Хорхе Мартин («Прамак») +1,189

3. Марк Маркес («Грезини») +3,822

4. Энеа Бастианини («Дукати») +4,358

5. Франко Морбиделли («Прамак») +17,940

6. Брэд Биндер («КТМ») +18,502

7. Марко Беццекки («ВР46») +19,371

8. Фабио ди Джанантонио («ВР46») +20,199

9. Алеш Эспаргаро («Априлия») +30,442

10. Джек Миллер («КТМ») +31,184

11. Жоан Зарко («ЛЧР») +31,567

12. Фабио Куартараро («Ямаха») +32,299

13. Такааки Накагами («ЛЧР») +33,003

14. Лука Марини («Хонда») +35,974

15. Рауль Фернандес («Трэкхаус») +39,321

16. Алекс Ринс («Ямаха») +40,839

17. Реми Гарднер («Ямаха») +59,547

Сошли:

Педро Акоста («Гасгас»)

Маверик Виньялес («Априлия»)

Аугусто Фернандес («Гасгас»)

Лука Савадори («Трэкхаус»)

Хоан Мир («Хонда»)

Алекс Маркес («Грезини»)

Положение в чемпионате

Топ-5

1. Хорхе Мартин – 392 очка

2. Франческо Баньяя – 382

3. Энеа Бастианини – 313

4. Марк Маркес – 311

5. Брэд Биндер – 183

MotoGP. Гран-при Японии. Баньяя выиграл спринт, Бастианини – 2-й, Марк Маркес – 3-й

MotoGP. Гран-при Японии. Квалификация. Акоста на поуле, Баньяя – 2-й, Виньялес – 3-й, лидер сезона Мартин – только 11-й