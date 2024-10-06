MotoGP. Гран-при Японии. Баньяя выиграл гонку, Мартин прорвался с 11-го места на 2-е, Марк Маркес – 3-й
Пилот «Дукати» Франческо Баньяя выиграл гонку MotoGP в Японии.
Лидер сезона Хорхе Мартин из «Прамака» прорвался с 11-й стартовой позиции на вторую и на последних кругах давил на Баньяю, однако так и не навязал серьезную борьбу конкуренту. Третьим финишировал представитель «Грезини» Марк Маркес.
Обладатель поул-позиции Педро Акоста уступил лидерство на старте, а позже упал, как и в спринте. Гонщику «Гасгас» удалось вернуться в заезд, но в итоге испанец все же заехал в боксы для схода.
Благодаря победам в спринте и основной гонке Баньяя сократил отставание от Мартина до десяти очков.
Гран-при Японии
Мотеги
6 октября 2024 года
Гонка
1. Франческо Баньяя («Дукати») – 24 круга
2. Хорхе Мартин («Прамак») +1,189
3. Марк Маркес («Грезини») +3,822
4. Энеа Бастианини («Дукати») +4,358
5. Франко Морбиделли («Прамак») +17,940
6. Брэд Биндер («КТМ») +18,502
7. Марко Беццекки («ВР46») +19,371
8. Фабио ди Джанантонио («ВР46») +20,199
9. Алеш Эспаргаро («Априлия») +30,442
10. Джек Миллер («КТМ») +31,184
11. Жоан Зарко («ЛЧР») +31,567
12. Фабио Куартараро («Ямаха») +32,299
13. Такааки Накагами («ЛЧР») +33,003
14. Лука Марини («Хонда») +35,974
15. Рауль Фернандес («Трэкхаус») +39,321
16. Алекс Ринс («Ямаха») +40,839
17. Реми Гарднер («Ямаха») +59,547
Сошли:
Педро Акоста («Гасгас»)
Маверик Виньялес («Априлия»)
Аугусто Фернандес («Гасгас»)
Лука Савадори («Трэкхаус»)
Хоан Мир («Хонда»)
Алекс Маркес («Грезини»)
Положение в чемпионате
Топ-5
1. Хорхе Мартин – 392 очка
2. Франческо Баньяя – 382
3. Энеа Бастианини – 313
4. Марк Маркес – 311
5. Брэд Биндер – 183
MotoGP. Гран-при Японии. Баньяя выиграл спринт, Бастианини – 2-й, Марк Маркес – 3-й
MotoGP. Гран-при Японии. Квалификация. Акоста на поуле, Баньяя – 2-й, Виньялес – 3-й, лидер сезона Мартин – только 11-й
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