Энтони Дэвидсон: «Почему беднягу Цуноду игнорирует «Ред Булл»? Юки каждый раз побеждает напарников»

Дэвидсон задался вопросом, почему «Ред Булл» не замечает Цуноду.

Эксперт Sky Sports и бывший пилот «Формулы-1» Энтони Дэвидсон высказался об отношении «Ред Булл» к Юки Цуноде , который стабильно побеждает напарников по «РБ».

Новый партнер Цуноды Лиам Лоусон считается претендентом на место Серхио Переса в «Ред Булл», в то время как кандидатура самого Юки, по всей видимости, не рассматривается.

«Юки поднял планку с тех пор, как появился в «Ф-1». Теперь он готовый гонщик, на мой взгляд. Не уверен, что можно прийти и так уж легко обыграть Цуноду. Что он чувствует по поводу всего этого? Его каждый раз игнорируют.

Приходят молодые гонщики вроде Лоусона, возвращается Риккардо – более старший, опытный пилот, Ник де Врис получил шанс в прошлом году, а Юки продолжает их побеждать каждый раз. Это не может быть просто совпадением.

Беднягу Юки игнорируют. Почему ему не дают шанс? Почему мы не слышим о шансах Юки заменить Серхио Переса? Проявил бы он себя лучше в «Ред Булл»?

Он смелый гонщик. Не могу представить, что он будет психологически раздавлен Максом Ферстаппеном , если всегда будет финишировать вторым после него или оказываться в 10-15 секундах позади. У него стойкий характер», – поделился мыслями Дэвидсон.

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