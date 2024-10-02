«Формула-1» на год отложила планы по проведению спринта для новичков в Абу-Даби

Спринт для молодых пилотов в Абу-Даби в 2024 году не состоится.

Изначально идея состояла в том, что по окончании сезона «Формулы-1» провести один вне зачетный этап, где каждая команда выставила бы на старт по одному болиду, а в гонке приняли участие гонщики из молодежных программ.

Этап, предполагалось, состоял бы из одной сессии свободных заездов, квалификации, и спринта.

Идея, представленная за заседании Комиссии «Формулы-1» руководителем «Ред Булл» Кристианом Хорнером, получила поддержку «Формулы-1», ФИА , а также всех команд чемпионата.

Однако в итоге «Формула-1 » выпустила официальное заявление, в котором отмечается, что от идеи проведения спринта для молодых пилотов уже в 2024 году было решено отказаться. Причиной отказа стал ряд вопросов, связанных с логистикой и процессом организации мероприятия.

Ожидается, что к идее проведения спринта для молодых пилотов вернутся в следующем году.

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