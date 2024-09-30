Гюнтер Штайнер: «Хэмилтон был бы восьмикратным чемпионом с Уайтингом. Абу-Даби-2021 – бардак библейских масштабов»

Штайнер оценил действия Маси во время скандальной развязки сезона-2021.

Бывший руководитель «Хааса » Гюнтер Штайнер предположил, что Чарли Уайтинг не допустил бы «бардак», который случился на Гран-при Абу -Даби-2021.

Уайтинг ушел из жизни в 2019 году, его на посту гоночного директора «Формулы-1» заменил Майкл Маси.

Заключительную гонку сезона-2021 и титул после ошибки Маси выиграл пилот «Ред Булл » Макс Ферстаппен , опередивший соперника из «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона на последнем круге.

«[ФИА после смерти Уайтинга] перестала брать ответственность за ошибки и потеряла смирение. Это была нехорошая ситуация.

Кому бы вы ни были преданы в данном случае (и да, согласен, зрелище получилось потрясающим), с точки зрения регламента это был бардак библейских масштабов. Какое бы решение Чарли Уайтинг ни принял на месте Майкла Маси, было бы гораздо менее спорно и стыдно.

А, ## ###. Мы все знаем, как поступил бы Чарли. Останься он во главе, Льюис сейчас был бы восьмикратным чемпионом мира», – поделился Штайнер мыслями в новой книге Unfiltered.

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