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  • Гюнтер Штайнер: «Хэмилтон был бы восьмикратным чемпионом с Уайтингом. Абу-Даби-2021 – бардак библейских масштабов»
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Гюнтер Штайнер: «Хэмилтон был бы восьмикратным чемпионом с Уайтингом. Абу-Даби-2021 – бардак библейских масштабов»

Штайнер оценил действия Маси во время скандальной развязки сезона-2021.

Бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер предположил, что Чарли Уайтинг не допустил бы «бардак», который случился на Гран-при Абу-Даби-2021.

Уайтинг ушел из жизни в 2019 году, его на посту гоночного директора «Формулы-1» заменил Майкл Маси.

Заключительную гонку сезона-2021 и титул после ошибки Маси выиграл пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, опередивший соперника из «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона на последнем круге.

«[ФИА после смерти Уайтинга] перестала брать ответственность за ошибки и потеряла смирение. Это была нехорошая ситуация.

Кому бы вы ни были преданы в данном случае (и да, согласен, зрелище получилось потрясающим), с точки зрения регламента это был бардак библейских масштабов. Какое бы решение Чарли Уайтинг ни принял на месте Майкла Маси, было бы гораздо менее спорно и стыдно.

А, ## ###. Мы все знаем, как поступил бы Чарли. Останься он во главе, Льюис сейчас был бы восьмикратным чемпионом мира», – поделился Штайнер мыслями в новой книге Unfiltered.

Выводы расследования скандального финала в «Ф-1»: ошибку признали, но оправдали ее огромным давлением. Оттуда – реформы

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: RaceFans
logoФИА
logoЛьюис Хэмилтон
logoРед Булл
Чарли Уайтинг
Гран-при Абу-Даби
logoФормула-1
logoМерседес
регламент
logoХаас
logoМакс Ферстаппен
logoГюнтер Штайнер
Майкл Маси
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