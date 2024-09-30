Гюнтер Штайнер: «Хэмилтон был бы восьмикратным чемпионом с Уайтингом. Абу-Даби-2021 – бардак библейских масштабов»
Бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер предположил, что Чарли Уайтинг не допустил бы «бардак», который случился на Гран-при Абу-Даби-2021.
Уайтинг ушел из жизни в 2019 году, его на посту гоночного директора «Формулы-1» заменил Майкл Маси.
Заключительную гонку сезона-2021 и титул после ошибки Маси выиграл пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, опередивший соперника из «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона на последнем круге.
«[ФИА после смерти Уайтинга] перестала брать ответственность за ошибки и потеряла смирение. Это была нехорошая ситуация.
Кому бы вы ни были преданы в данном случае (и да, согласен, зрелище получилось потрясающим), с точки зрения регламента это был бардак библейских масштабов. Какое бы решение Чарли Уайтинг ни принял на месте Майкла Маси, было бы гораздо менее спорно и стыдно.
А, ## ###. Мы все знаем, как поступил бы Чарли. Останься он во главе, Льюис сейчас был бы восьмикратным чемпионом мира», – поделился Штайнер мыслями в новой книге Unfiltered.
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