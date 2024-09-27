В «Ф-1» готовят новую трансферную бомбу? Перес – на пенсию, звезда «Макларена» – на замену?

В календаре «Формулы-1» действующего сезона осталось всего шесть Гран-при и в паддоке активно обсуждают шансы пилота «Макларена» Ландо Норриса на отыгрыш 52-очкового отставания от гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена. Однако место напарника действующего чемпиона мира – вечная тема для обсуждений в паддоке, ведь именно слабые выступления нынешнего вингмана нидерландца Серхио Переса «помогли» австрийцам потерять лидерство в Кубке конструкторов. Да и мексиканец больше не рубится за Макса как зверь по лекалам 2021-го – вот последние два сезона слухи о его потенциальной высадке, то утихают, то возобновляются...

Еще пару месяцев назад казалось, будто все топовые команды уже определились гонщиками на 2025-й год: в «Феррари» сделали ставку на Шарля Леклера и Льюиса Хэмилтона, в «Мерседесе» − на молодость Андреа Кими Антонелли и Джорджа Расселла, в «Макларене» − Ландо Норрис и Оскар Пиастри продолжат изучать грани «правила папайи». И в «Ред Булл», казалось, еще до лета решили сохранить дуэт Макса Ферстаппена и Серхио Переса еще на два года. Или все-таки нет?

Один из главных инсайдеров «Формулы-1» – Джо Сейвард. Он не пропускал Гран-при с 1988-го: 36 лет подряд – таких в паддоке только трое: бывший колумнист Racefans и RacingNews365? а теперь советник президента ФИА по «Ф-1» Дитер Ренкен, редактор гоночного подразделения немецкого AMuS Михаэль Шмидт и Джо. Раньше Сейвард писал для Autosport, запускал теперь очень котируемый портал grandprix.com и первый электронный журнал про Гран-при Grandprix+. Сейчас он зарабатывает на жизнь и путешествие по Гран-при продажей эксклюзивной подписки на рассылку со всеми новостями и рассуждениями о происходящем вокруг автоспорта, авторынка и всех присутствующих на этапе – его работа буквально заключается в том, чтобы поговорить со всеми, кто появляется в паддоке или вокруг него, все осмыслить, а затем изложить выводы в тематических колонках. Покупатели его информации – в основном пара сотен людей из той же сферы бизнеса и топ-менеджмента и постоянные визитеры паддока: они в обезличенном виде получают выжимку на тему «что вообще вокруг происходит», ведь в командах и компаниях часто ТАКОЙ вал внутренних проблем, что пообщаться с кем-то кроме собственной структуры не удается.

У Джо есть бесплатная версия с менее структурированной и «стопроцентной» информацией – Green Notebook, где он позволяет себе и чуть более смелые личные рассуждения. Но все основано на увиденном и услышанном. И в последних выпускал там вновь появился мощный нарратив о том, как новая серия обсуждений судьбы второго места в «Ред Булл» подрывает трансферный рынок.

Она касается и свободного места в «Заубере», завершения карьеры... Серхио Переса. Ведь само продление настолько не сходилось с ситуацией и обсуждениями в паддоке, что Джо писал:

«Решение «Ред Булл» продолжить работу с Серхио Пересом меня совершенно озадачило, и я ожидаю, что из-за этого команда проиграет Кубок конструкторов. Но чтобы не расстраивать мексиканцев, думаю, что всем нам стоит подождать и посмотреть, что произойдет».

Звучало, как какой-то спойлер или размышления от человека, которому явно сказали чуть больше, чем он может куда-либо разгласить.

Сразу после Гран-при Италии Сейвард уточнил и объяснил, почему в «Ред Булл» решили не метаться и оставить Серхио Переса – и вновь намекнул, что не все так однозначно и какой-то маневр для себя австрийская команда как будто оставила.

«Команда решила оставить Серхио перед самым летним перерывом, дав понять, что он должен добиться большего. Он этого не сделал. Выбросить его из команды все еще можно, но он пользуется огромной популярностью в Америке, где пьют много «Ред Булл», и спонсорская поддержка на сумму в 17 млн долларов пришла к компании именно из-за него.

Боссы австрийцев говорят (шепотом), что посадят его на скамейку запасных, если он не улучшится, но если это так, то компания по производству напитков должна заказать до приезда в Мехико несколько бронекостюмов для Хорнера и Марко. И бронетранспортер, чтобы доставить их на трассу и обратно. Проблема для «Ред Булл» заключается в том ,что у них нет стопроцентной уверенности, что Даниэль Риккардо (Джо писал колонку до увольнение австралийца из «РБ» − Спортс’‘) справился бы лучше, а Лиаму Лоусону не хватает опыта».

На Гран-при Сингапура Ландо Норрис привез целую вечность второму Максу Ферстаппену, а Серхио Перес стал лишь десятым и проиграл «Макларену», между прочим, целый круг – невиданное унижение после самого доминирующего сезона в истории и успешнейшего старта в 2024-м. Оттого, видимо, в концерне решили, что больше тянуть со сложными вопросами некуда – для Даниэля Риккардо, например, гонка стала последней в «РБ» и, похоже, что и в «Формуле-1».

Сейвард кратко подвел итоги выступления не только для австралийца, но и бахнул мощным инсайдом, который выглядит максимально невероятно: Серхио Перес объявит о завершении карьеры сразу после Гран-при Мексики, а его место может занять... Оскар Пиастри .

Перес заканчивает дома, а без Риккардо «Ред Булл» нужна сторонняя звезда. Ее уведут из «Макларена» по старым связям?

«Даниэль Риккардо: на момент написания его карьера в «Ф-1» еще официально не завершена. Но это произойдет в ближайшую неделю или около того. Даниэль фактически сказал это своим быстрым кругом в конце гонки. Он ушел, а пришел Лиам Лоусон. В этом есть смысл. Как бы мы все ни любили Даниэля, он не показал того, что должен был. В прошлом году его взяли, чтобы он хорошо выступил в «РБ» (в то время «Альфа Таури») и это оказало бы давление на Серхио Переса, заставив его улучшить свою форму. Это не сработало.

В этом году Перес был, в лучшем случае, неубедителен. Из-за плохих выступлений Чеко «Ред Булл» проигрывает Кубок конструкторов, и, хотя его фанаты пытаются обвинить команду в том, что они не предоставили ему правильную машину, сам факт того, что ему такая нужна, можно назвать достаточным основанием для осуждения. Когда у него появляется хорошая возможность, как в Баку, он все равно умудряется испортить ее непродуманным движением, в результате которого и он, и Карлос Сайнс оказываются в стене.

Я знаю, некоторые будут расстроены предположением, что Перес не величайшая звезда в галактике «Формулы-1», но такова жизнь. Цифры − все, что имеет значение. Я совершенно не понимаю логики «Ред Булл», который сохраняет его и в результате проигрывает Кубок конструкторов, но они сделали именно такой выбор. Возможно, спонсорская поддержка, которая преследует его, действительно стоит больше, чем потерянные призовые деньги, но подобные вещи наносят ущерб моральному духу команды.

В Сингапуре ходили интересные слухи: Перес и «Ред Булл» разработали план, согласно которому он объявит о своем уходе в Мексике, что позволит ему уйти более мягко, чем через увольнение, и будет менее болезненно для продаж «Ред Булл» в Америке. Это даст команде возможность заняться поиском нового гонщика на 2025 год.

Несмотря на дорогостоящие программы для молодых пилотов, у «Ред Булл» нет никого, кто был бы готов встать в один ряд с Максом Ферстаппеном. Возможно, он появится, если Лоусон действительно будет блистать (а-ля Колапинто), но уже сейчас есть признаки того, что австрийцы делают покупки на будущее.

Кристиан Хорнер на днях говорил о Джордже Расселе, поскольку после конца следующего года у него нет контракта .

Есть и те, кто считает, что Ферстаппен может перейти в «Мерседес», но я думаю, что цена, которую он захочет получить за свои услуги, и багаж, который он принесет с собой, могут сделать его менее привлекательным, чем может показаться. Если же дело в деньгах, то «Астон Мартин» показал, что заплатит все, что потребуется, чтобы заполучить кого угодно, и поэтому Макс должен считаться следующей вероятной целью, хотя он никуда не уйдет, если его не убедят, что доступные в 2026 году предложения будут лучше, чем у «Ред Булл». А этого мы просто не знаем.

Если вы поспрашиваете кого-то в «Ред Булл», то они, похоже, очень впечатлены Оскаром Пиастри (как и все мы) и видят бреши в броне Уокинга, потому что менеджер Оскара Марк Уэббер близок к австрийцам и, без сомнения, заинтригован вопросом, как «Макларен» в ближайшие годы сможет сохранять счастливыми обеих звезд. Это справедливый вопрос».

Кроме того Сейвард обратил внимание на еще слухи, которые гладко ложатся на предыдущую информацию.

«В Сингапуре также стало известно, что «Макларен» сообщила своему молодому гонщику Габриэлю Бортолето, лидеру «Формулы-2», что переход в «Ауди» может оказаться не самой лучшей идеей, поскольку в будущем у него может появиться вариант в британской команде. Поговаривают, что в 2025 году «Ауди» выберет Валттери Боттаса в качестве напарника Нико Хюлькенберга. Вряд ли это даст кому-то из них шанс на славу, но это работа, которая хорошо оплачивается, и она позволит Валттери оставаться за столом. К сожалению, похоже, что это конец для Чжоу, что очень жаль, потому что «Ф-1» могла бы использовать хорошего китайского гонщика. К сожалению, он попал не в ту команду».

Перес и правда размышлял о конце карьеры и не собирается гонять как Алонсо

Серхио Перес еще до размышлений Джо Сейварда плотно и обстоятельно обсудил свою ситуацию с испаноязычными медиа Marca и DAZN – и там действительно поднималась тема потенциального конца карьеры: ведь у Серхио трое детей, да и в январе ему исполнится 35 лет. Пилоты редко остаются в Гран-при при таких условиях, а раньше вообще ходила присказка, что ветераны с каждым ребенком теряют по секунде с круга – просто не могут рисковать как раньше. И отчасти именно об этом №11 и говорит!

«Этот сезон был сложным. Было очень тяжело: у болида есть ограничения, и ты не можешь это выразить. Ведь напарник побеждает, выступает очень хорошо, а для тебя барьер становится все выше и выше. Было трудно все лето – думаю, это один из самых тяжелых моментов в «Ф-1».

Хотел бы стереть из памяти последние шесть месяцев. Было очень тяжело, честно говоря. Представьте: в машине столько ограничений, что ты приезжаешь на уик-энд и ничего не можешь с ней сделать, думаешь только о том, что можно попасть в аварию в любой момент, ведь ты ее не контролируешь.

В последние шесть месяцев появлялись мысли [о конце карьеры], но мне потребовались три секунды, чтобы принять решение. Это был бы простой путь – после стольких лет уйти и в некотором смысле сдаться. Я бы никогда не простил себя.

Я хочу завершить карьеру тогда, когда сам этого захочу, а не когда кто-то мне скажет. Сейчас я очень мотивирован, если честно, я очень хочу остаться в «Ф-1». Я получаю удовольствие. Ты по-настоящему наслаждаешься хорошими моментами, но надо научиться получать удовольствие и от плохих.

В данный момент у меня два сезона в контракте. В «Ф-1» два года – долгий срок, но я знаю, что завершение карьеры все ближе и ближе. Я не вижу себя гоняющимся как Фернандо [Алонсо], которым я восхищаюсь за то, что он делает в таком возрасте. Мне бы этого не хотелось. Не скажу, что мне не нравится сама идея, но у меня маленькие дети, и я хочу проводить с ними больше времени. В конечном счете они станут сдерживающим фактором.

Сейчас мы проводим 24 гонки в году, календарь сложный, но как минимум два года я тут. Но я не вижу себя в «Формуле-1» значительно дольше».

Да, вряд ли он кого-то убедил заявлением о конце карьеры по собственному желанию – может, речь как раз и шла о красивом объявлении на домашнем этапе в Мексике вместо повторения не очень приятной истории с высадкой из «Рейсинг Пойнт» ради Феттеля? Тогда, кстати, Серхио обещай уйти, если не сможет бороться за подиумы !

При этом еще перед Сингапуром мексиканец рассказал, что в команде были недостаточно чутки к его жалобам на болид – когда он начал поднимать вопросы управляемости еще после волны обновлений на Гран-при Испании 2023-го. Причем перед ним уже за это даже извинились.

«Честно говоря, некоторые инженеры после Монцы даже подошли ко мне и извинились. Ведь сейчас все стало гораздо понятнее – те проблемы, о которых я говорил. Но, справедливости ради, я всегда пользовался полной поддержкой со стороны всех инженеров.

Также появлялись спекуляции, люди говорили, мол, проблема в том, что я недостаточно сосредоточен на пилотаже и так далее. Но, в конце концов, я просто рад, что мы обнаружили проблему, можем заняться ей и улучшить ситуацию».

Переса уже провожали на пенсию в прошлом году – и тоже перед Гран-при Мексики

Именно плохие взаимоотношения с обновленным RB19 (за игнор отзывов о котором перед Серхио и извинялись) и вызвали падение его результатов в 2023-м – а они уже тогда стали источником давления на №11 и слухов о желании команды с ним расстаться. Причем и здесь речь шла о красивом домашнем прощании – журналист Motor Sport Magazine Марк Хьюз выкатил колонку, в которой практически ставил крест на карьере мексиканца.

«Не слишком трудно увидеть между строк беспокойство [руководителей «Ред Булл»] по поводу возможного сокращения отставания со стороны других команд в следующем году. Текущий уровень выступлений Переса просто не сравнится с уровнем Хэмилтона, Расселла, Леклера, Сайнса, Норриса и Пиастри.

Более того, контракты являются лишь стартовой точкой для обсуждений, если команда хочет отказаться от обязательств перед гонщиком или наоборот. У Даниэля Риккардо было соглашение с «Маклареном» до конца этого года, не включающее никаких опций со стороны команды. Тем не менее, он уже не там.

Скажем, «Ред Булл» проинформирует Переса о желании расторгнуть контракт, но сделать это по-хорошему – позволить Пересу объявить об уходе из «Формулы-1». В таком случае его не выгонят, по крайней мере публично, он просто решит прекратить выступления после долгой и достойной карьеры.

Он воспримет нынешний сезон как последний шанс побороться за чемпионство – и он был в борьбе первые пять гонок – однако теперь сможет полностью посвятить свое время растущей семье.

Тяжело представить, что на Переса будет большой спрос в других командах «Ф-1», учитывая текущую форму, если «Ред Булл» решить с ним порвать. Трудно предположить и то, что Перес захочет выступать за команду в хвосте пелотона после столь длительной карьеры в «Ф-1». Как он сказал в этом году: «Если я посчитаю, что не могу выиграть титул, то не стану проводить так много времени вдали от семьи».

Почетный выход на пенсию станет складным выходом из ситуации, не так ли?»

Тогда Сейвард тоже не остался в стороне и предположил, что Серхио Переса могут отправить на пенсию!

«Перес не делает то, что должен. Возможно, даже нет необходимости выкупать контракт Переса, зарабатывающего, как сообщали, около восьми миллионов долларов в год. Сегодня сделки обычно включают в себя опции, завязанные на результатах относительно напарника. После Гран-при Мехико 240 очков Серхио соответствуют 48,8 процента от 491 баллов Макса Ферстаппена. Если Перес по контракту должен заработать как минимум 50 процентов от очков партнера по команде, то должна быть возможность расторжения без компенсации. Это спекуляции, но основанные на логике контрактов.

Популярность Переса играет в его пользу, конечно, однако решение «Ред Булл» посадить Даниэля Риккардо в «Альфа Таури» многие восприняли как попытку понять, станет ли Даниэль хорошей заменой Переса. Тот факт, что Даниэль переквалифицировал Серхио, является существенным, ведь очевидно, что машина «Альфа Таури» хуже «Ред Булл». Затем Перес попал в аварию в первом повороте, пытаясь провернуть довольно отчаянный маневр, в то время как Даниэль смог финишировать седьмым и позволил «Альфа Таури» подняться с десятой на восьмую позицию в Кубке конструкторов.

Если посмотреть на цифры, все сходится. Разница между выплатами чемпионам и команде на втором месте составляет около десяти миллионов, хотя могут быть дополнительные бонусы, о которых мы не знаем – к примеру, за несколько Кубков конструкторов подряд. Другими словами, избавиться от Переса дешевле, чем финишировать вторыми в командном зачете 2024 года из-за того, что он заработает недостаточное количество очков».

Не стоит забывать и о менеджерском факторе: интересы Серхио представляет мегаопытный агент Джулиан Джакоби (тот самый, что когда-то работал с Сенной и Простом) – сейчас он занимается исключительно всеми контрактами №11 и наверняка прописал несколько важных пунктов в договоре, которые защищают Серхио Переса от увольнения даже при слабых результатах. Возможно, для досрочного расторжения контракта «Ред Булл» обязан выплатить фантастическую сумму – и она сдерживала Гельмута Марко от импульсивных порывов позвонить пилоту и попрощаться. Однако тогда защитой мексиканца служила его позиция в личном зачете − вторая строка. Боссы «Ред Булл» могли даже закрыть глаза на то, что Ферстаппен вез ему целых 290 баллов. Сейчас же ситуация совершенно иная, а в новом контракте и вовсе могут быть новые пункты и новые условия. Может, и правда объявление о завершении карьеры перед домашней публикой покажется лучшим решением?

А что там с Пиастри?

Интересный момент с потенциальным сменщиком Переса – ведь у Оскара с одной стороны новый контракт как минимум до 2025-го, а с другой – претендент на титул Ландо Норрис во второй машине и невнятные «правила папайи». Причем они, похоже, появились под давлением менеджера австралийца Марка Уэббера – бывшего второго пилота как раз «Ред Булл». В свое время он сам простился с шансами на титул из-за командной тактики и перехода предпочтений команды к напарнику (Себастьяну Феттелю) – и явно теперь внимательно следит, как там дела с положением его протеже.

Потому переход Пиастри в «Ред Булл» возможен только в случае явного распределения субординации в «Макларене» и гарантий перспектив №1 в новой команде – то есть уйти должен в перспективе еще и Ферстаппен!

Кажется невозможным? Но «Макларен» действительно пока не слишком стремится отдавать резервиста Бортолетто – который, казалось бы, не сильно им нужен при таком сильнейшем юном ростере из 24-летнего Норриса и 23-летнего Пиастри. В чем тогда смысл просто мариновать талант на лавке?

Может, бомба таки готовится?

Что еще можно почитать про ситуацию в «Ред Булл»?

Фото: HOCH ZWEI, Panoramic/Keystone Press Agencyi/AFLO, Jay Hirano/AFLO, IMAGO/FLORENT GOODEN, IMAGO/FLORENT GOODEN, IMAGO/Jerry Andre/Global Look Press ; Gettyimages /Lintao Zhang, James Sutton