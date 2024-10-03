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Оскар Пиастри: «Помогу Норрису, но это не карт-бланш и должно иметь смысл для меня»

Пиастри выставил условия для помощи Норрису.

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри высказался о поддержке лидера команды Ландо Норриса в борьбе за личный титул с гонщиком «Ред Булл» Максом Ферстаппеном.

«Команда хочет выиграть оба титула. Когда есть такая возможность, нельзя ее упускать. Если рассуждать только о себе, мне не нравятся командные приказы не в мою пользу. Нет пилота, которому бы они нравились. У тебя есть гордость, ты хочешь продемонстрировать, что являешься быстрейшим на трассе.

Тем не менее я помогу Ландо в заключительных гонках, если меня попросят. У него более реалистичные шансы на титул. Но это не карт-бланш. Если я его пропускаю, это должно иметь смысл для меня. Мы также хотим выиграть Кубок конструкторов, и, если жертвовать моей гонкой ради помощи Ландо, это не поможет достичь такой цели.

Мы будем принимать решения от гонки к гонке. Этап в Баку показал, как мы в «Макларене» с этим справляемся. Если бы Ландо не задержал Переса после первого пит-стопа, возможно, я бы не выиграл. Это победа частично и его», – заявил австралиец.

Оскар подтвердил, что опыт его менеджера и соотечественника Марка Уэббера играет большую роль:

«Марк провел длинную карьеру и многое испытал. Он допустил ошибки, от которых меня предостерегает. Он знает жизнь гонщика «Формулы-1» и способен подготовить меня к ней. Он понимает, как организовать жизнь, чтобы быть в наилучшей форме в гонке».

Оскар Пиастри: «Квалификационный счет разгромный, но разница с Норрисом всегда очень маленькая»

Дэймон Хилл: «У Норриса есть необходимые качества для титула, Пиастри еще учится»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Auto Motor und Sport
logoМакларен
logoРед Булл
logoМарк Уэббер
logoФормула-1
Гран-при Азербайджана
logoМакс Ферстаппен
logoЛандо Норрис
logoОскар Пиастри
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