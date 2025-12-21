Директор «Ред Булл» Минцлафф: «У меня нет сомнений, что свою карьеру в «Ф-1» Ферстаппен закончит в составе «Ред Булл»

Минцлафф уверен в преданности Ферстаппена «Ред Булл».

Исполнительный директор «Ред Булл» Оливер Минцлафф рассказал, что команда сделает все возможное для сохранения Макса Ферстаппена и продолжения сотрудничества до тех пор, пока нидерландец не решит завершить свою карьеру в «Ф-1».

Считается, что Ферстаппен может решится на переход в другую команду, если болид и двигатель «Ред Булл» в 2026 году окажутся недостаточно конкурентоспособными.

«Важно отметить то, что лично я не боюсь наличия в контракте Макса различных опций [досрочного расторжения соглашения]. Гораздо важнее для спортсмена видеть, что все в команды выкладываются на максимуме, стараясь помочь ему и делая все возможное. И я думаю, что Макса впечатляют то, как изменились результаты и атмосфера по ходу прошедшего сезона.

Да, разумеется, Макс хочет побеждать, иметь в своем распоряжении максимально быструю машину. Но то же касается и «Ред Булл». И пока Макс будет чувствовать, что команда упорно трудится и делает все возможное для достижения данных целей, я думаю, он будет оставаться предан «Ред Булл».

Также Макс видит, сколько ресурсов мы вложили в создание собственного двигателя. Не стоит забывать, что «Ред Булл», вообще-то, – это бренд по производству энергетических напитков. Так что создание собственного двигателя – это для нас уникальный шаг. Лично у меня нет сомнений, что свою карьеру в «Ф-1» Макс Ферстаппен закончит в составе «Ред Булл», – заявил Минцлафф.

