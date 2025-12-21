Директор «Ред Булл» Минцлафф об увольнении Хорнера: «Это было непросто решение, но нужно было что-то делать – люди отвлекались на сторонние факторы»

Минцлафф объяснил увольнение Хорнера.

Исполнительный директор «Ред Булл» Оливер Минцлафф рассказал о причинах, по которым вместе с другими боссами принял решение об увольнении Кристиана Хорнера с поста руководителя команды «Формулы-1».

По словам Минцлаффа, вокруг фигуры Хорнера было слишком много скандалов и отвлекающих для команды факторов.

«Риск? Я бы не стал это так называть, потому что мы на все сто процентов были уверены в сделанном выборе. Мы знали, что нужно что-то делать.

При этом я не из тех, кто постоянно увольняет людей и нанимает новых. К тому же у Кристиана огромный опыт, вместе с командой они добились огромных успехов. И все в нашей компании, и я в том числе, благодарны ему за все, что он сделал.

Но нельзя двигаться вперед, живя только прошлым – и мы посчитали, что сейчас настал момент перевернуть страницу и начать новую главу в истории «Ред Булл ». Это было очень непростое решение, но и принято оно не было за ночь.

Что касается важности отвлекающих факторов, то тут «Формула-1 » ничем не отличается от футбола или любого другого вида спорта. Если люди начинают отвлекаться на сторонние факторы, то теряют концентрацию.

У вас в команде может быть 11 лучших в мире игроков, или у вас может быть лучший в мире пилот, как Макс Ферстаппен – но если люди начинают отвлекаться и терять концентрацию, то как команда вы уже не можете показывать свой максимум. Ни для кого не секрет, что [с Хорнером] вокруг команды было слишком много отвлекающих факторов. В то время как в последние месяцы [после смены Хорнера на Мекьеса], когда все сконцентрированы на работе, мы увидели улучшения формы. И даже без лучшей машины Макс чуть не победил в чемпионате, выиграв в этом году больше всех гонок», – рассказал Минцлафф.

