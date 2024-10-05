MotoGP. Гран-при Японии. Баньяя выиграл спринт, Бастианини – 2-й, Марк Маркес – 3-й

Франческо Баньяя выиграл спринт перед Гран-при Японии.

В заезде долгое время лидировал стартовавший с поула Педро Акоста, но за 4 круга до финиша пилот «ГасГас» ошибся в 7-м повороте и упал с мотоцикла.

Благодаря этому Франческо Баньяя («Дукати»), который на протяжении всего заезда боролся с Акостой, сумел выйти в лидеры и в итоге уверенно завершил заезд победой. Вторым финишировал напарника Баньяйи по команде Энеа Бастианини.

Лидер чемпионата Хорхе Мартин («Прамак»), который из-за неудачной квалификации стартовал лишь 11-м, сумел совершить неплохой прорыв и финишировал на 4-й позиции.

MotoGP

Гран-при Японии

Мотеги

5 октября 2022 года

Спринт

1. Франческо Баньяя («Дукати») – 21.01,074

2. Энеа Бастианини («Дукати») +0,181

3. Марк Маркес («Грезини») +0,349

4. Хорхе Мартин («Прамак») +2,498

5. Франко Морбиделли («Прамак») +4,326

6. Фабио ди Джанантонио («ВР46») +4,446

7. Алекс Маркес («Грезини») +11,444

8. Джек Миллер («КТМ») +11,875

9. Маверик Виньялес («Априлия») +11,947

10. Марко Беццекки («ВР46») +12,299

11. Рауль Фрнандес («Трэкхаус») +14,599

12. Фабио Куартараро («Ямаха») +14,645

13. Лука Марини («Хонда») +15,886

14. Жоан Зарко («ЛЧР-Хонда») +16,170

15. Аугусто Фернандес («ГасГас») +20,522

16. Алекс Ринс («Ямаха») +24,415

17. Лука Савадори («Трэкхаус») +25,482

18. Реми Гарднер («Ямахах») +32,620

Сошли:

Хоан Мир («Хонда»)

Алеш Эспаргаро («Априлия»)

Педро Акоста («ГасГас»)

Такааки Накагами («ЛЧР-Хонда»)

Брэд Биндер («КТМ»)

MotoGP. Гран-при Японии. Квалификация. Акоста на поуле, Баньяя – 2-й, Виньялес – 3-й, лидер сезона Мартин – только 11-й