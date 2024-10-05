MotoGP. Гран-при Японии. Баньяя выиграл спринт, Бастианини – 2-й, Марк Маркес – 3-й
Франческо Баньяя выиграл спринт перед Гран-при Японии.
В заезде долгое время лидировал стартовавший с поула Педро Акоста, но за 4 круга до финиша пилот «ГасГас» ошибся в 7-м повороте и упал с мотоцикла.
Благодаря этому Франческо Баньяя («Дукати»), который на протяжении всего заезда боролся с Акостой, сумел выйти в лидеры и в итоге уверенно завершил заезд победой. Вторым финишировал напарника Баньяйи по команде Энеа Бастианини.
Лидер чемпионата Хорхе Мартин («Прамак»), который из-за неудачной квалификации стартовал лишь 11-м, сумел совершить неплохой прорыв и финишировал на 4-й позиции.
MotoGP
Гран-при Японии
Мотеги
5 октября 2022 года
Спринт
1. Франческо Баньяя («Дукати») – 21.01,074
2. Энеа Бастианини («Дукати») +0,181
3. Марк Маркес («Грезини») +0,349
4. Хорхе Мартин («Прамак») +2,498
5. Франко Морбиделли («Прамак») +4,326
6. Фабио ди Джанантонио («ВР46») +4,446
7. Алекс Маркес («Грезини») +11,444
8. Джек Миллер («КТМ») +11,875
9. Маверик Виньялес («Априлия») +11,947
10. Марко Беццекки («ВР46») +12,299
11. Рауль Фрнандес («Трэкхаус») +14,599
12. Фабио Куартараро («Ямаха») +14,645
13. Лука Марини («Хонда») +15,886
14. Жоан Зарко («ЛЧР-Хонда») +16,170
15. Аугусто Фернандес («ГасГас») +20,522
16. Алекс Ринс («Ямаха») +24,415
17. Лука Савадори («Трэкхаус») +25,482
18. Реми Гарднер («Ямахах») +32,620
Сошли:
Хоан Мир («Хонда»)
Алеш Эспаргаро («Априлия»)
Педро Акоста («ГасГас»)
Такааки Накагами («ЛЧР-Хонда»)
Брэд Биндер («КТМ»)
MotoGP. Гран-при Японии. Квалификация. Акоста на поуле, Баньяя – 2-й, Виньялес – 3-й, лидер сезона Мартин – только 11-й
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