  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Тото Вольфф об итогах сезона: «Впечатления неоднозначные, ведь «Мерседес» не достиг своих целей»
0

Тото Вольфф об итогах сезона: «Впечатления неоднозначные, ведь «Мерседес» не достиг своих целей»

Вольфф оценил итоги сезона для команды.

Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф подвел итоги сезона, отметив, что результат получился для команды неоднозначным.

«Мерседесу» удалось занять второе место в Кубке конструкторов, однако за победу в личном зачете пилотам немецкой команды побороться на удалось.

«От итогов сезона у меня немного неоднозначные впечатления. Ведь, с одной стороны, через десять лет оглядываясь назад мы сможем увидеть, что стали вице-чемпионами [в командном зачете], заняли второе место.

Однако реальность такова, что своих целей мы не достигли. Ведь мы хотим побеждать. Хотим выигрывать гонки, хотим участвовать в борьбе за чемпионский титул и, надеюсь, выиграть его. И в этом году нам сделать этого не удалось. И в этом наша боль в данный момент – что мы оказались недостаточно сильны», – рассказал Вольфф.

Позорный сезон «Феррари» завершен. Чего ждать в 2026-м?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
logoМерседес
logoФормула-1
logoТото Вольфф
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Дэвид Култхард: «Верю Ферстаппену – его самооценка не изменится, даже если Макс больше не выиграет ни одного титула»
50 минут назад
Фредерик Вассер о сезоне-2026: «Можно тратить время на рассуждения о возможностях команд, но правда в том, что сейчас никто и ничего не знает»
сегодня, 11:28
Директор «Ред Булл» Минцлафф: «У меня нет сомнений, что свою карьеру в «Ф-1» Ферстаппен закончит в составе «Ред Булл»
сегодня, 10:52
Лиам Лоусон: «Из-за того, что мы проводим так много гонок, времени на осмысление выступлений почти не остается»
сегодня, 10:28
Шарль Леклер о перспективах «Феррари»: «Неизвестных слишком много, я бы предпочел вообще не давать прогнозов»
сегодня, 09:44
Представители ФИА и мотористов встретятся в понедельник для обсуждения возможно спорной конструкции двигателя «Мерседеса» (L’Equipe)
сегодня, 09:03
Жак Вильнев: «Вторая половина сезона прошла для Пиастри не лучшим образом, ему предстоит поработать над восстановлением репутации»
сегодня, 08:22
Управляющий директор «Альпин»: «Не верю в планы на 100 гонок, 3 или 5 лет»
вчера, 18:52
Маневр Ферстаппена на Пиастри в Имоле – обгон года по версии сайта «Ф-1»
вчера, 18:27Видео
Нико Росберг: «Норрис даже не подумает об уходе после титула. Ландо младше, чем я был в 2016-м»
вчера, 17:59
Ко всем новостям
Последние новости
«Игора Драйв» и команда по мотокроссу VB18 MX Academy объявили о начале сотрудничества
9 декабря, 11:21
Денис Тестоедов – победитель первого этапа «Зимнего Кубка РДС»
8 декабря, 10:11
Где смотреть Гран-при Абу-Даби-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
1 декабря, 14:15
Где смотреть Гран-при Катара-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
24 ноября, 08:15
«Зимний Кубок РДС» по дрифту пройдет в два этапа – 6-7 декабря в Петербурге и 24-25 января в Москве
19 ноября, 14:30
Где смотреть Гран-при Лас-Вегаса-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
17 ноября, 08:50
Где смотреть Гран-при Сан-Паулу-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
3 ноября, 08:50
Алешин и Ременяко – победители сезона-2025 Российской серии гонок на выносливость (REC)
27 октября, 15:22
Где смотреть Гран-при Мехико-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
22 октября, 07:00
Праздник мотокросса: MX Igora Drive прошел на «Игора Драйв»
14 октября, 10:10