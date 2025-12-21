Тото Вольфф об итогах сезона: «Впечатления неоднозначные, ведь «Мерседес» не достиг своих целей»

Вольфф оценил итоги сезона для команды.

Исполнительный директор «Мерседеса » Тото Вольфф подвел итоги сезона, отметив, что результат получился для команды неоднозначным.

«Мерседесу» удалось занять второе место в Кубке конструкторов, однако за победу в личном зачете пилотам немецкой команды побороться на удалось.

«От итогов сезона у меня немного неоднозначные впечатления. Ведь, с одной стороны, через десять лет оглядываясь назад мы сможем увидеть, что стали вице-чемпионами [в командном зачете], заняли второе место.

Однако реальность такова, что своих целей мы не достигли. Ведь мы хотим побеждать. Хотим выигрывать гонки, хотим участвовать в борьбе за чемпионский титул и, надеюсь, выиграть его. И в этом году нам сделать этого не удалось. И в этом наша боль в данный момент – что мы оказались недостаточно сильны», – рассказал Вольфф.

