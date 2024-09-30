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  • «Хватит нести тупую чушь». Йос Ферстаппен отреагировал на слова Хорнера о симуляторе и прогрессе «Ред Булл», затем удалил пост
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«Хватит нести тупую чушь». Йос Ферстаппен отреагировал на слова Хорнера о симуляторе и прогрессе «Ред Булл», затем удалил пост

Ферстаппен-старший грубо ответил на высказывание Хорнера.

Йос Ферстаппен, бывший пилот «Формулы-1» и отец лидера «Ред Булл» Макса Ферстаппена, прокомментировал цитату босса команды Кристиана Хорнера.

На неудобной для «Ред Булл» трассе Гран-при Сингапура Макс стал вторым. Хорнер отметил значение работы на симуляторе.

«Себастьян Буэми стал важнейшим элементом и помог перевернуть ситуацию. Он потребляет множество банок «Ред Булл», чтобы продолжать работать. Вся команда трудится день и ночь, и Буэми сыграл ключевую роль в достижении данного результата», – сообщил Кристиан.

«Хватит нести тупую чушь», – написал в ответ Йос, после чего удалил свое сообщение.

«Макларен» везет Ферстаппену по 30 секунд, но очки решают: Максу хватит вторых мест для титула!

Главный гений «Ф-1» ушел из «Ред Булл» из-за… Усталости от команды и доминирования! Все откровения

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: GPFans
logoКристиан Хорнер
logoРед Булл
Гран-при Сингапура
logoСебастьян Буэми
logoФормула-1
logoЙос Ферстаппен
logoМакс Ферстаппен
брань
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