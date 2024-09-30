«Хватит нести тупую чушь». Йос Ферстаппен отреагировал на слова Хорнера о симуляторе и прогрессе «Ред Булл», затем удалил пост

Ферстаппен-старший грубо ответил на высказывание Хорнера.

Йос Ферстаппен , бывший пилот «Формулы-1» и отец лидера «Ред Булл» Макса Ферстаппена , прокомментировал цитату босса команды Кристиана Хорнера .

На неудобной для «Ред Булл» трассе Гран-при Сингапура Макс стал вторым. Хорнер отметил значение работы на симуляторе.

«Себастьян Буэми стал важнейшим элементом и помог перевернуть ситуацию. Он потребляет множество банок «Ред Булл», чтобы продолжать работать. Вся команда трудится день и ночь, и Буэми сыграл ключевую роль в достижении данного результата», – сообщил Кристиан.

«Хватит нести тупую чушь», – написал в ответ Йос, после чего удалил свое сообщение.

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