«Хватит нести тупую чушь». Йос Ферстаппен отреагировал на слова Хорнера о симуляторе и прогрессе «Ред Булл», затем удалил пост
Йос Ферстаппен, бывший пилот «Формулы-1» и отец лидера «Ред Булл» Макса Ферстаппена, прокомментировал цитату босса команды Кристиана Хорнера.
На неудобной для «Ред Булл» трассе Гран-при Сингапура Макс стал вторым. Хорнер отметил значение работы на симуляторе.
«Себастьян Буэми стал важнейшим элементом и помог перевернуть ситуацию. Он потребляет множество банок «Ред Булл», чтобы продолжать работать. Вся команда трудится день и ночь, и Буэми сыграл ключевую роль в достижении данного результата», – сообщил Кристиан.
«Хватит нести тупую чушь», – написал в ответ Йос, после чего удалил свое сообщение.
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