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Гельмут Марко: «Ферстаппен сказал об инопланетном доминировании Норриса. До секунды с круга – совершенно новый мир»

Ферстаппен и Марко провели длинную беседу, в том числе о скорости «Макларена».

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко сообщил о длительном телефонном разговоре с пилотом Максом Ферстаппеном после Гран-при Сингапура.

Гонщик «Макларена» Ландо Норрис опередил действующего обладателя титула более чем на 20 секунд.

«О чем сказал Ферстаппен? Ну, о том, что доминирование Ландо инопланетное, особенно на «медиуме» – он отбирал у нас от девяти десятых до секунды с круга.

Даже если бы наш болид был, скажем так, оптимизирован, он не смог бы показывать такие времена на «медиуме». И нам всем интересно, как у него такое получилось.

Когда Норрис отнимает у нас от девяти десятых до секунды с круга, это совершенно новый мир. И не забывайте, что на втором отрезке Леклер оказался столь же быстр, что и Ландо, или даже был чуть ли не быстрее. Практически можно сказать, что второе место для нас как победа», – отметил австриец в интервью Formel1.de.

Марко также поделился информацией об обновлении днища в Сингапуре:

«Это шаг в верном направлении, но его недостаточно. Команда работала очень и очень упорно, мы получили определенные знания. Днище не было полностью новым – были новые части.

Однако я полагаю, что определяющим фактором станет скорость в Остине, и на подходе множество других частей».

Ландо Норрис: «Надеюсь, борьба за титул будет идти до самого конца»

Гельмут Марко о шансах Ферстаппена на титул: «Сможем сделать это, только если Макс выиграет еще минимум две гонки»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Autosport
logoМакларен
logoРед Булл
Гран-при Сингапура
logoФормула-1
logoГельмут Марко
logoМакс Ферстаппен
logoЛандо Норрис
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