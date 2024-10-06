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«Формула E» рассматривает введение «золотых кругов». «У нас клоунада и без этой штуки», – заявил один из гонщиков (The Race)

«Формула E» намерена изменить систему начисления очков.

Бонусные очки за «золотые круги» могут присуждать в некоторых гонках «Формулы E» сезона-2024/2025, утверждает The Race.

Перед этапом случайным образом будут выбираться два круга, за лидерство на которых будут начислять по баллу. Общее число разыгрываемых очков за уик-энд возрастет с 29 до 31.

Предполагается, что новшество рассматривается как временная мера, если не получится организовать пит-стопы с быстрой подзарядкой. Пит-стопы планировали внедрить в ближайшем сезоне – для этого необходимо улучшить надежность оборудования.

В «Формуле E» отказались от комментариев по поводу «золотых кругов».

Само издание скептически оценивает план. По мнению The Race, гонки и так являются достаточно короткими, сложными и захватывающими. Введение «еще одного случайного фактора» может привести лишь к чрезмерному усложнению и хаосу.

«У нас клоунада и без этой штуки», – заявил один из гонщиков «Формулы E» на условиях анонимности.

Другой пилот сравнил введение «золотых кругов» с выключением диспетчерской службы в аэропорту.

Новый сезон «Формулы E» стартует 7 декабря в Сан-Паулу.

«Формула Е» проведет тесты для девушек-гонщиц

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: The Race
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