«Формула E» рассматривает введение «золотых кругов». «У нас клоунада и без этой штуки», – заявил один из гонщиков (The Race)
Бонусные очки за «золотые круги» могут присуждать в некоторых гонках «Формулы E» сезона-2024/2025, утверждает The Race.
Перед этапом случайным образом будут выбираться два круга, за лидерство на которых будут начислять по баллу. Общее число разыгрываемых очков за уик-энд возрастет с 29 до 31.
Предполагается, что новшество рассматривается как временная мера, если не получится организовать пит-стопы с быстрой подзарядкой. Пит-стопы планировали внедрить в ближайшем сезоне – для этого необходимо улучшить надежность оборудования.
В «Формуле E» отказались от комментариев по поводу «золотых кругов».
Само издание скептически оценивает план. По мнению The Race, гонки и так являются достаточно короткими, сложными и захватывающими. Введение «еще одного случайного фактора» может привести лишь к чрезмерному усложнению и хаосу.
«У нас клоунада и без этой штуки», – заявил один из гонщиков «Формулы E» на условиях анонимности.
Другой пилот сравнил введение «золотых кругов» с выключением диспетчерской службы в аэропорту.
Новый сезон «Формулы E» стартует 7 декабря в Сан-Паулу.
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