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  • 2 увольнения Квята – в топ-5 самых суровых в системе «Ред Булл» по версии The Race
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2 увольнения Квята – в топ-5 самых суровых в системе «Ред Булл» по версии The Race

Издание The Race посчитало два разрыва с Даниилом Квятом одними из самых суровых в системе «Ред Булл».

Понижение по ходу сезона-2016, когда Макс Ферстаппен стал пилотом «Ред Булл», а Квята вернули в «Торо Россо», заняло вторую строчку в соответствующем рейтинге, уход из младшей команды в 2017-м – пятую.

Первое место заняла замена Пьера Гасли на новичка «Формулы-1» Алекса Албона по ходу сезона-2019, третье – недавний разрыв «РБ» с Даниэлем Риккардо.

Рейтинг самых суровых разрывов в системе «Ред Булл» (The Race)

1. Пьер Гасли («Ред Булл», замена на Алекса Албона, 2019 год)

2. Даниил Квят («Ред Булл», Макс Ферстаппен, 2016)

3. Даниэль Риккардо («РБ», Лиам Лоусон, 2024)

4. Ник де Врис («Альфа Таури», Даниэль Риккардо, 2023)

5. Даниил Квят («Торо Россо», Пьер Гасли, 2017)

6. Кристиан Клин («Ред Булл», Роберт Дорнбос, 2006)

7. Скотт Спид («Торо Россо», Себастьян Феттель, 2007)

8. Себастьян Бурдэ («Торо Россо», Хайме Альгерсуари, 2009)

9. Витантонио Лиуцци («Ред Булл», Кристиан Клин, 2005)

Даниил Квят: «У меня был потенциал как минимум для борьбы за титул «Ф-1»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: The Race
logoРед Булл
logoАльфа Таури
logoВитантонио Лиуцци
Скотт Спид
logoСебастьян Феттель
Кристиан Клин
logoСебастьян Бурдэ
Роберт Дорнбос
logoФормула-1
logoХайме Альгерсуари
logoДаниэль Риккардо
logoДаниил Квят
logoПьер Гасли
logoМакс Ферстаппен
logoНик де Врис
logoАлександр Албон
logoЛиам Лоусон
logoРБ
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