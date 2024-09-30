Дэвид Култхард: «Норрис выступил в Сингапуре на уровне Сенны, Шумахера, Хэмилтона в лучшей форме»

Култхард сравнил Норриса с величайшими.

Бывший пилот «Ред Булл » Дэвид Култхард убежден, что гонщик «Макларена » Ландо Норрис провел выдающийся Гран-при Сингапура.

«Меня только удивила та блокировка, когда он коснулся барьера – думаю, в 14-м повороте. В остальном безупречно. Вот это выступление. Человек и машина в идеальной гармонии. Он пилотировал так с первой практики в пятницу, имел преимущество над Оскаром [Пиастри], который проявил себя очень достойно, прорвавшись и заработав подиум.

Ландо – очень скромный человек, очень доступный. Он не осознает, насколько отличные и значимые выступления выдает прямо сейчас. Я отнес бы их к категории выступлений Сенны , Шумахера, Хэмилтона в лучшей форме.

Мы все можем выиграть Гран-при, если нам немного повезет, но это было нечто исключительное», – отметил британец в эфире Channel 4.

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