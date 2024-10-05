MotoGP. Гран-при Японии. Квалификация. Акоста на поуле, Баньяя – 2-й, Виньялес – 3-й, лидер сезона Мартин – только 11-й

Новичок MotoGP Педро Акоста из команды «Гасгас» выиграл квалификацию к Гран-при Японии на трассе «Мотеги». Вторым с отставанием в 0,246 секунды оказался Франческо Баньяя, третьим – Маверик Виньялес.

Лидер сезона-2024 Хорхе Мартин упал в заключительной части квалификации в девятом повороте, из-за чего стартует в спринте и воскресном Гран-при только с 11-го места. Это происшествие дает шанс сократить отрыв или вырваться на первое место его главному сопернику, Франческо Баньяе, который, несмотря на ошибку в квалификации, все же добрался до первого ряда.

MotoGP

Гран-при Японии

Мотеги

5 октября 2022 года

Квалификация

2-й сегмент

1. Педро Акоста («Гасгас») – 1.43,018

2. Франческо Баньяя («Дукати») +0,246

3. Маверик Виньялес («Априлия») +0,423

4. Энеа Бастианини («Дукати») +0,521

5. Брэд Биндер («КТМ») +0,643

6. Франко Морбиделли («Прамак») +0,810

7. Фабио ди Джанантонио («ВР46») +0,980

8. Марко Беццекки («ВР46») +1,055

9. Марк Маркес («Грезини») +1,118

10. Алекс Маркес («Грезини») +1,245

11. Хорхе Мартин («Прамак») +1,285

12. Фабио Куартараро («Ямаха») +1,479