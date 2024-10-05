MotoGP. Гран-при Японии. Квалификация. Акоста на поуле, Баньяя – 2-й, Виньялес – 3-й, лидер сезона Мартин – только 11-й
Новичок MotoGP Педро Акоста из команды «Гасгас» выиграл квалификацию к Гран-при Японии на трассе «Мотеги». Вторым с отставанием в 0,246 секунды оказался Франческо Баньяя, третьим – Маверик Виньялес.
Лидер сезона-2024 Хорхе Мартин упал в заключительной части квалификации в девятом повороте, из-за чего стартует в спринте и воскресном Гран-при только с 11-го места. Это происшествие дает шанс сократить отрыв или вырваться на первое место его главному сопернику, Франческо Баньяе, который, несмотря на ошибку в квалификации, все же добрался до первого ряда.
MotoGP
Гран-при Японии
Мотеги
5 октября 2022 года
Квалификация
2-й сегмент
1. Педро Акоста («Гасгас») – 1.43,018
2. Франческо Баньяя («Дукати») +0,246
3. Маверик Виньялес («Априлия») +0,423
4. Энеа Бастианини («Дукати») +0,521
5. Брэд Биндер («КТМ») +0,643
6. Франко Морбиделли («Прамак») +0,810
7. Фабио ди Джанантонио («ВР46») +0,980
8. Марко Беццекки («ВР46») +1,055
9. Марк Маркес («Грезини») +1,118
10. Алекс Маркес («Грезини») +1,245
11. Хорхе Мартин («Прамак») +1,285
12. Фабио Куартараро («Ямаха») +1,479
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий