«Формула-1» и LVMH объявили о 10-летнем глобальном партнерстве
Транснациональная компания LVMH со штаб-квартирой в Париже, которой принадлежат бренды Louis Vuitton, Bulgari, Tiffany, Dior, Kenzo и многие другие, станет глобальным партнером «Формулы-1» с 2025 года.
«Ф-1» и LVMH назвали десятилетний контракт «беспрецедентным соглашением между мировым лидером по производству предметов роскоши и вершиной автоспорта». Детали сделки раскроют в начале 2025 года.
Ранее в прессе предполагали, что LVMH со своим брендом Tag Heuer может выдавить Rolex, который является спонсором «Ф-1» с 2013 года.
LVMH близка к сделке с «Ф-1» на $150 млн в год и может потеснить Rolex (Bloomberg)
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт «Формулы-1»
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