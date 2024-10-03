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«Формула-1» и LVMH объявили о 10-летнем глобальном партнерстве

Транснациональная компания LVMH со штаб-квартирой в Париже, которой принадлежат бренды Louis Vuitton, Bulgari, Tiffany, Dior, Kenzo и многие другие, станет глобальным партнером «Формулы-1» с 2025 года.

«Ф-1» и LVMH назвали десятилетний контракт «беспрецедентным соглашением между мировым лидером по производству предметов роскоши и вершиной автоспорта». Детали сделки раскроют в начале 2025 года.

Ранее в прессе предполагали, что LVMH со своим брендом Tag Heuer может выдавить Rolex, который является спонсором «Ф-1» с 2013 года.

LVMH близка к сделке с «Ф-1» на $150 млн в год и может потеснить Rolex (Bloomberg)

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт «Формулы-1»
бизнес
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