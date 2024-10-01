Йос Ферстаппен об уходе специалистов из «Ред Булл»: «Вот о чем я предупреждал. Хорнер всегда это замалчивает»
Йос Ферстаппен высказался о том, что «Ред Булл» продолжает терять сотрудников.
На днях было объявлено о предстоящем уходе главного гоночного стратега Уилла Кортни в «Макларен». Ранее стало известно о разрыве с конструктором Эдрианом Ньюи и спортивным директором Джонатаном Уитли.
В начале сезона бывший пилот «Формулы-1» и отец лидера «Ред Булл» Макса Ферстаппена обрушился с критикой на руководителя коллектива Кристиана Хорнера.
«Команда под угрозой распада. Так дальше продолжаться не может. Все взорвется», – заявил тогда Йос.
Теперь нидерландец вспомнил о своем предостережении.
«Вот о чем я предупреждал. Тогда команда говорила: «О, неважно, у нас есть кто-то еще». Но [уходящих] людей слишком много.
Максу постоянно задают вопросы и так далее. Так что да, считаю, это нехорошо – то, что происходит в данный момент.
[Хорнер] всегда это замалчивает».
Йос Ферстаппен: «Ред Булл» взорвется, если Хорнер останется. Он строит из себя жертву, хотя сам создал проблемы»
Кристиан Хорнер об уходе Ньюи и Уитли: «Мы же не кричим о том, что «Ред Булл» переманил более 200 сотрудников из «Мерседеса»
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