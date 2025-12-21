  • Спортс
  Серхио Перес: «Не осознавал этого на момент ухода из «Ред Булл», но мне действительно нужен был перерыв»
Серхио Перес: «Не осознавал этого на момент ухода из «Ред Булл», но мне действительно нужен был перерыв»

Перес рассказал о настрое перед возвращение в «Ф-1».

Пилот «Кадиллака» Серхио Перес отметил, что рад возможности вернуться в чемпионат и продемонстрировать свои возможности.

По словам Переса, ему было бы неприятно, если бы его карьера в «Ф-1» закончилась крайне неудачным отрезком в «Ред Булл».

«В тот момент [потери места в «Ред Булл»] я этого не осознавал, но мне действительно был нужен перерыв. Когда ты выступаешь в «Формуле-1», то всегда думаешь только о следующем сезоне, следующей гонке, следующем контракте. Действуешь как будто бы на автомате.

Когда же тебя вынуждают уйти, как было в моем случае, ты вдруг осознаешь, что не замечал многих вещей, и в целом начинаешь смотреть на «Формулу-1» немного иначе.

И я чувствую, что [за время отсутствия] снова полюбил «Формулу-1». Ведь не стоит забывать, что последние шесть месяцев в «Ред Булл» получили для меня очень трудными. Я начинал ощущать потерю мотивации, и не мог позволить себе этого, ведь я действительно люблю «Формулу-1», этот спорт дал мне все.

И в тот день, когда я закончу карьеру в «Формуле-1», я хочу сделать это с широкой улыбкой на лице, с уважением – потому что это спорт дал мне очень многое», – рассказал Перес.

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Autoracer.it
