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«Будем сидеть сложа руки». Тото Вольфф – об отказе «Мерседеса» от Ферстаппена

В «Мерседесе» отказались от попыток переманить Ферстаппена в ближайшее время.

Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф отметил, что команда сделала долгосрочную ставку на Джорджа Расселла и Андреа Кими Антонелли. В связи с чем не будет проявлять интерес к кандидатуре Ферстаппена, если только ситуация вдруг не изменится:

«Скажем так, мы будем сидеть сложа руки и не предпринимать никаких движений. Думаю, я уже упоминал об этом ранее, да и лагерь Макса придерживается той же позиции: что вы должны верить в своих гонщиков и свою команду. Вы должны оказывать им максимальную поддержку, если хотите добиться успеха. А другие возможности вы начнете рассматривать только в том случае, если дела пойдут совсем уж плохо.

На мой взгляд, такой подход можно сравнить с тем, что вы начинаете флиртовать с кем-то на улице, в то же время выстраивая отношения в семье. Это так не работает, флиртовать на улице я не собираюсь.

Я начну делать это только в том случае, если пойму, что действительно хочу перемен. И то же самое касается стороны Макса. Так что в этом плане наши ценности совпадают».

Вольфф добавил, что Расселлу будет интересен новый вызов в виде соперничества с Антонелли, который считается одним из самых талантливых гонщиков нового поколения:

«На самом деле карьера Джорджа двигалась по похожей траектории – если мы говорим о картинге и юниорских формульных сериях. И Джордж был первым юниором «Мерседеса», который в итоге перешел в нашу команду «Формулы-1». И он до сих пор остается гонщиком «Мерседеса».

И мы не делаем большой разницы между Джорджем и Кими. Эмоционально поддержка наших гонщиков будет одинаковой, ничего не меняется. Каждый топ-пилот в «Формуле-1» знает, что в первую очередь ему нужно победить напарника по команде, вне зависимости от его возраста. Напарником Джорджа на протяжении трех лет был [и остается до конца сезона] Льюис Хэмилтон, величайший гонщик всех времен. Так что у Джорджа все будет нормально и в соперничестве с одним из самых молодых и талантливых пилотов, от которого многого ждут».

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Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Autosport
logoЛьюис Хэмилтон
logoРед Булл
logoФормула-1
logoМерседес
logoТото Вольфф
logoМакс Ферстаппен
logoДжордж Расселл
logoАндреа Кими Антонелли
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